Россия. Премьер-Лига 2025/2026

РФС утвердил график проведения РПЛ и Кубка России в сезоне 2026/27

сегодня, 12:29

Пресс-служба РФС представила структуру календаря на сезон 2026/27.

Футбольный сезон в России откроется 18 июля матчем за Суперкубок. Новый сезон РПЛ стартует 26 июля 2026 года и завершится 29 мая 2027 года.

Программа Кубка России в части матчей Пути РПЛ начнется 5 августа. Проведение Суперфинала Кубка запланировано на 6 июня 2027 года.

Все новости
«Ман Юнайтед» — лучшая команда АПЛ в матчах «большой шестёрки». Судьбу золота может решить разница забитых и пропущенных голов
13 апреляЕвгений Петров в блоге Цифровое измерениеКомментарии2
СлухиСборная России в июне может сыграть с Египтом
12 апреля
ОфициальноСтало известно, когда появится календарь следующего сезона АПЛ
12 апреля
Не только «Тоттенхэм» может вылететь. Топ-клубы, которые близки к катастрофе в своих лигах
11 апреляЕвгений Петров в блоге Дно пробитоКомментарии3
Битвы за золото. Чемпионаты не из топ-5, в которых идёт напряжённая борьба за первое место
11 апреляЕвгений Петров в блоге Смотри ширеКомментарии1
Президент Мексики заявила, что ФИФА не будет переносить матчи Ирана на ЧМ
11 апреля
Все комментарии
Дед за ЦСКА
сегодня в 13:23
Всё НЕ понятно. И точка ))).
Jeck Denielse
сегодня в 13:00
Малоинтересен Кубок....
Квест неразумный...а не регламент....
Если кубковый титул может взять команда с 3-мя, 4-мя поражениями по ходу турнира - теряется не только кубковый смысл...но и логика....
Варвар7
сегодня в 13:00
Ну вылитое "Спортлото"...)
lazzioll
сегодня в 12:32
как ни составляй - все равно получается ерунда каждый год. иногда с одними и теми же причинами иногда с разными))
