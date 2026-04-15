У Экитике подозрение на разрыв ахиллова сухожилия

сегодня, 12:35

Нападающий «Ливерпуля» получил серьезное повреждение в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против ПСЖ (0:2). Футболист не смог самостоятельно покинуть поле: его унесли на носилках.

По данным источника, медицинский штаб подозревает у игрока сборной Франции разрыв ахиллова сухожилия. Итоговое обследование, запланированное на среду, должно определить степень тяжести травмы и необходимость оперативного вмешательства.

В случае подтверждения полного разрыва срок восстановления составит не менее девяти месяцев. Таким образом, форвард не только пропустит остаток текущего сезона, но и не примет участия в чемпионате мира 2026 года.