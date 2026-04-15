Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Заграница: травмы и болезни / Лига чемпионов 2025/2026

У Экитике подозрение на разрыв ахиллова сухожилия

сегодня, 12:35
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике получил серьезное повреждение в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против ПСЖ (0:2). Футболист не смог самостоятельно покинуть поле: его унесли на носилках.

По данным источника, медицинский штаб подозревает у игрока сборной Франции разрыв ахиллова сухожилия. Итоговое обследование, запланированное на среду, должно определить степень тяжести травмы и необходимость оперативного вмешательства.

В случае подтверждения полного разрыва срок восстановления составит не менее девяти месяцев. Таким образом, форвард не только пропустит остаток текущего сезона, но и не примет участия в чемпионате мира 2026 года.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
Capral
сегодня в 12:52
Чисто по человечески желаю парню скорейшего Выздоровления!!! Но как нападающий, меня лично, он не впечатляет, что он есть, что его нет... Я часто смотрю футбол Ливерпуля и замечаю, что атака Ливера выглядит очень неубедительно. Помимо того, что в игре Ливерпуля нет распасовщика, Вирц очень бледно выглядит, так еще и нет острой атаки. В игре с Фулхемом отлично проявил себя левый край атаки (забыл фамилию), но центрального нападающего у команды не видно...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 