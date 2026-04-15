Агент Ракова: «Сроки восстановления игрока определят врачи „Локомотива“»

Владимир Кузьмичев, агент нападающего «Локомотива» , прокомментировал состояние игрока после его досрочного возвращения из «Крыльев Советов», где он находился в аренде.

Сроки восстановления Ракова? Если исходить из той информации, что давали врачи «Крыльев Советов», то это 2-3 месяца. Сейчас Вадим поступает в распоряжение врачей «Локомотива», они проведут дополнительные обследования, а после этого можно будет более точно говорить про сроки. Сейчас не идет речь о тренировках. Вадиму на ногу была наложена лонгета. Он занимался только верхним плечевым поясом. Есть ли у Ракова хронические сложности со здоровьем? Нет. Все же видели, что Вадим получил травму во время игры, находясь в составе молодежной сборной России. Потом был рецидив во время тренировочного процесса. Так бывает, это стечение обстоятельств.