Агент Ракова: «Сроки восстановления игрока определят врачи „Локомотива“»

сегодня, 13:23

Владимир Кузьмичев, агент нападающего «Локомотива» Вадима Ракова, прокомментировал состояние игрока после его досрочного возвращения из «Крыльев Советов», где он находился в аренде.

Сроки восстановления Ракова? Если исходить из той информации, что давали врачи «Крыльев Советов», то это 2-3 месяца. Сейчас Вадим поступает в распоряжение врачей «Локомотива», они проведут дополнительные обследования, а после этого можно будет более точно говорить про сроки. Сейчас не идет речь о тренировках. Вадиму на ногу была наложена лонгета. Он занимался только верхним плечевым поясом. Есть ли у Ракова хронические сложности со здоровьем? Нет. Все же видели, что Вадим получил травму во время игры, находясь в составе молодежной сборной России. Потом был рецидив во время тренировочного процесса. Так бывает, это стечение обстоятельств.

Все новости
Талалаев: «Операция прошла успешно. Сейчас нахожусь на терапии»
Вчера, 18:36
Осинькин: «Просто катастрофа по травмам была в осенней части чемпионата»
Вчера, 17:44
Форвард «Балтики» Хиль вернётся в строй через две недели
Вчера, 11:49
Зобнин рассказал о травме, полученной в матче с «Ростовом»
12 апреля
Челестини рассказал, когда Акинфеев восстановится после травмы
12 апреля
В ЦСКА рассказали о характере травмы защитника Лукина
12 апреля
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:25
Пожелаю ему скорейшего выздоровления...
Гость
