ПАОК планирует продлить контракт с Магомедом Оздоевым

сегодня, 13:33

ПАОК намерен продлить соглашение с российским полузащитником Магомедом Оздоевым. Текущий контракт игрока с греческим клубом рассчитан до лета 2026 года.

По данным источника, Оздоев провел встречу с владельцем клуба Иваном Саввиди для обсуждения дальнейшего сотрудничества.

Руководство ПАОКа удовлетворено качеством игры полузащитника и выразило заинтересованность в продолжении совместной работы.

К настоящему моменту стороны достигли предварительной договоренности о продлении контракта сроком на один год.

Ожидается, что к финальному согласованию условий и официальному подписанию документов стороны вернутся после завершения текущего игрового сезона.

lazzioll
сегодня в 14:42
ну и удачи им. в чемпе вторые. в ЛЕ конечно я не понял как они вылетели от Сельты, которая от последней команды Овьедо по три пропускает и от немцев середняков в ЛЕ по 3-0
Али Самаркандский
сегодня в 14:08
Удачи парню в Греции,выход заинтересованы греки в его талантах
