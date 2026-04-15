ПАОК планирует продлить контракт с Магомедом Оздоевым

ПАОК намерен продлить соглашение с российским полузащитником . Текущий контракт игрока с греческим клубом рассчитан до лета 2026 года.

По данным источника, Оздоев провел встречу с владельцем клуба для обсуждения дальнейшего сотрудничества.

Руководство ПАОКа удовлетворено качеством игры полузащитника и выразило заинтересованность в продолжении совместной работы.

К настоящему моменту стороны достигли предварительной договоренности о продлении контракта сроком на один год.

Ожидается, что к финальному согласованию условий и официальному подписанию документов стороны вернутся после завершения текущего игрового сезона.