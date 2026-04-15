Голкипер «Атлетико» ответил на критику судейства со стороны Рафиньи

Голкипер «Атлетико» прокомментировал высказывания вингера «Барселоны» относительно судейства в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Мадридский клуб прошел в полуфинал по сумме двух встреч (2:0, 1:2). бразилец, не принимавший участия в игре из-за повреждения, был недоволен работой арбитра .

Складывается впечатление, будто в их ворота не поставили три пенальти и не показали четыре красные карточки. Обвинения в «ограблении» беспочвенны. Я с уважением отношусь к мнению Рафиньи и понимаю его эмоции, но подобные заявления не изменят ситуацию. Мы одержали победу непосредственно на поле, обыграв соперника в гостевом матче со счетом 2:0. Согласно правилам футбола, фол последней надежды карается красной карточкой.