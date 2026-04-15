Голкипер «Атлетико» ответил на критику судейства со стороны Рафиньи

сегодня, 14:01
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Голкипер «Атлетико» Хуан Муссо прокомментировал высказывания вингера «Барселоны» Рафиньи относительно судейства в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Мадридский клуб прошел в полуфинал по сумме двух встреч (2:0, 1:2). бразилец, не принимавший участия в игре из-за повреждения, был недоволен работой арбитра Клемана Тюрпена.

Складывается впечатление, будто в их ворота не поставили три пенальти и не показали четыре красные карточки. Обвинения в «ограблении» беспочвенны. Я с уважением отношусь к мнению Рафиньи и понимаю его эмоции, но подобные заявления не изменят ситуацию. Мы одержали победу непосредственно на поле, обыграв соперника в гостевом матче со счетом 2:0. Согласно правилам футбола, фол последней надежды карается красной карточкой.

Alex_67
сегодня в 15:27
Что зря воду в ступе толочь?
Capral
сегодня в 15:26
Два года назад, точно также говорили про Дортмунд Терзича, и мечтали его получить в соперники. Но команда вышла в финал, и имела все основания закончить игру победой, причем крупной, уже в 1-м тайме...
Grizly88
сегодня в 15:13
Можно было разделить Спортинг и Арсенал , Барса и Атлетико оба пали бы , клубы ни о чем , сетка легкая , можно было Реал и Баварию в сетку Барсы.
пират Елизаветы
сегодня в 15:08
Муссо лучше готовится к финалу Кубка короля, ибо в ЛЧ ловить нечего.
311
сегодня в 15:07
В Барселоне общекомандная установка после матча - ныть на судью.
kq29hkec4754
сегодня в 15:03
Ну ещё бы ,где вы видели чтобы Аргентинцы вели себя порядочно?Вспомните Марадонну,Месси,Агуэро -одни прохвосты ,у них все виноваты,а они всегда правы.
Bombon
сегодня в 14:25
Хорошо, предположим, что фол Гарсии был. А как же точно такой же фол на Ольмо в штрафной Атлетико? За него же пенальти ставить надо. Но этого фола продажный Тюрпен не увидел. Если судить последовательно, то никакого фола на Серлоте тоже не было. И так два матча подряд. Фолы Атлетико судьи в упор не видели, не удалили Коке, не поставили 2 пенальти в ворота Атлетико за два матча. А так конечно Атлетико сами выйграли. Хоть бы не позорились уже с такими высказываниями. Все и все видели
Bad Listener
сегодня в 14:03, ред.
А вот это странно, если судьи были справедливы то эмоции Рафиньи невозможно понять, этот тоже на двух стульях решил усидеть и всем угодить ценой собственной адекватности.
Гость
