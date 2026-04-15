Челестини сообщил о состоянии Акинфеева и Лукина перед 25-м туром РПЛ

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини сообщил о ходе восстановления голкипера Игоря Акинфеева и защитника Матвея Лукина.
Игорь продолжает восстановление от повреждения. Лукин также восстанавливается по графику. Остальные игроки работают в общей группе.
Ранее сообщалось, что Акинфеев получил повреждение 4 апреля в игре против «Акрона» (2:1). По прогнозам медицинского штаба, на восстановление капитану потребуется от 10 до 14 дней. У Лукина диагностирована мышечная травма. ЦСКА 18 апреля сыграет в гостях с «Крыльями Советов».