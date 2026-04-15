Бундеслига обновит чемпионский трофей из-за нехватки места для гравировки

1776253786

сегодня, 14:49

Немецкая футбольная лига провела модернизацию чемпионского трофея к завершению сезона-2025/26. По информации источника, на оригинальной «серебряной салатнице» закончилось свободное место для нанесения имен новых победителей турнира.

Работы по обновлению щита выполнил мастер-ювелир из Бремена. В рамках реконструкции было заменено внешнее кольцо трофея, что позволило расширить площадь для гравировки. Согласно расчетам DFL, внесенные изменения обеспечат возможность внесения названий клубов-чемпионов на ближайшие 30 лет.

Данная модификация стала четвертой в истории награды. Ранее трофей дорабатывали в 1960-х и 1981 годах, а последнее крупное обновление произошло в 2009 году. Текущие параметры кубка: диаметр — 56 см, вес — более 11 кг.