Бундеслига обновит чемпионский трофей из-за нехватки места для гравировки

сегодня, 14:49

Немецкая футбольная лига провела модернизацию чемпионского трофея к завершению сезона-2025/26. По информации источника, на оригинальной «серебряной салатнице» закончилось свободное место для нанесения имен новых победителей турнира.

Работы по обновлению щита выполнил мастер-ювелир из Бремена. В рамках реконструкции было заменено внешнее кольцо трофея, что позволило расширить площадь для гравировки. Согласно расчетам DFL, внесенные изменения обеспечат возможность внесения названий клубов-чемпионов на ближайшие 30 лет.

Данная модификация стала четвертой в истории награды. Ранее трофей дорабатывали в 1960-х и 1981 годах, а последнее крупное обновление произошло в 2009 году. Текущие параметры кубка: диаметр — 56 см, вес — более 11 кг.

Перевод с bundesliga.com Фото: Сайт Бундеслиги
Jeck Denielse
сегодня в 16:38
Для чего наносить надпись ???
Чтоб не забыть??
Наверное главное титул а не размер кубка...
Bad Listener
сегодня в 15:48, ред.
Так надо Баварию большой надписью один раз нанести и не париться, можно даже и чемпионат не проводить
Capral
сегодня в 14:54
В моей коллекции есть значки, ввиде Салатницы с камушками...
