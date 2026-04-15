Полузащитник «Штутгарта» Штиллер может продолжить карьеру в АПЛ

сегодня, 15:38

Полузащитник «Штутгарта» попал в сферу интересов ведущих клубов АПЛ . По информации источника, на 25-летнего игрока сборной Германии претендуют «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Немецкий клуб готов рассмотреть продажу своего лидера, если поступит предложение в размере 58–65 млн евро. Штиллер выступает за «швабов» с лета 2023 года, а его действующее соглашение рассчитано до июня 2028-го.