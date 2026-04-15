Полузащитник «Штутгарта» Штиллер может продолжить карьеру в АПЛ

сегодня, 15:38

Полузащитник «Штутгарта» Анжело Штиллер попал в сферу интересов ведущих клубов АПЛ. По информации источника, на 25-летнего игрока сборной Германии претендуют «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Немецкий клуб готов рассмотреть продажу своего лидера, если поступит предложение в размере 58–65 млн евро. Штиллер выступает за «швабов» с лета 2023 года, а его действующее соглашение рассчитано до июня 2028-го.

Валерыч
сегодня в 16:37
Крепкий игрок. Воспитанник Академии Баварии. И думается, что он может усилить любой клуб АПЛ. Не зря Штиллера иногда называют «новым Тони Кроосом» из‑за схожести стиля игры: спокойствие, контроль темпа, качество паса.
Но вот вопрос: не отпугнёт ли потенциальных покупателей.
так сказать, "цена вопроса".)
Варвар7
сегодня в 16:02
У , немцы как точно "коридор цен" обозначили...)
