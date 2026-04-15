Соболев хотел вернуться в «Спартак» зимой

сегодня, 17:04

Блогер Максим Никитин рассказал, что зимой нападающий «Зенита» Александр Соболев рассматривал вариант с возвращением в «Спартак».

Зимой он реально хотел вернуться в «Спартак» и делал всё для этого. Он сказал об этом некоторым своим партнёрам, начал готовить публику, лидеров мнений. Например, Камил Гаджиев недавно косвенно подтвердил мою информацию, что Соболев общался не только с журналистами и блогерами, но и с серьёзными людьми, имеющими влияние вокруг «Спартака». Он сказал, что верит в возвращение Александра в «Спартак». Это подтверждение ведения диалога с болельщиками клуба. Но это было зимой.

blitz
сегодня в 19:31, ред.
Прям как из сценки кривого зеркала, Юрмала, Елена Воробей и Юрий Гальцев - " НУ ВОЗЬМИТЕ МЕНЯ".
lotsman
сегодня в 18:57
Это что‑то из области "нарочно не придумаешь". Чтобы он захотел в Спартак после того, с каким скандалом он оттуда ушёл, - тогда непонятно, что у него в голове. Я думаю, что он не настолько больной на голову, чтобы пойти на такое. Хотя я лично согласен с таким его решением - в Спартак или ещё куда‑нибудь, без разницы.
Capral
сегодня в 18:53, ред.
Один очень Уважаемый Человек недавно назвал одного пользователя "человеком с процентами", и он таки был прав...
Jeck Denielse
сегодня в 18:51
Как собака на стене....
Может в себе разобраться....
Дельфины ищут где глубже, а напы где лучше....

Не скажу что плохой игрок....но то что человек с чудинкой это сто пудов....
Владимир_Спартак
сегодня в 18:50
Утопия...)
112910415
сегодня в 18:14
да выдумки это
Vilar
сегодня в 17:59
"Серьёзные люди" - это кто? Неужели "эксперты" с "Мяч ТВ"?
Его, наверное, серьёзные люди, не поняли. У нас в РПЛ два златоуста: Соболев и Юран.
Alex_67
сегодня в 17:45
Возможно такое и было... Спартак нужно строить заново, это очевидно.
25процентный клоун
сегодня в 17:23, ред.
В Спартаке, который собрал Деян Станкович по крупицам из алмазов ему нет ни малейшего места.Он предатель и по другому быть не может.
В Спартаке его бы хотели видеть толь злопыхатели, жаждущие заложить бомбу в сбалансированный коллектив.
Саня пусть в Локо или к аомейцам идёт, не достоин нас
Lobo77
сегодня в 17:21
Он когда передумал возвращать в Спартак и остаться в Зените, орал что он теперь плохой мальчик?
Странный парень. Крикнул бы "мы банда".
Хотя ему подходит больше " мы - косяк! "
Capral
сегодня в 17:15
С одной стороны, хотелось бы увидеть его снова в Спартаке. Помню его игру, его голы за Спартак. Пузатый чех до сих пор просыпается в холодном поту от мячей Соболя... Но не уверен, что болельщики Спартака примут его после его мерзких высказываний в адрес бывшего Клуба. Но возраст Соболя такой, когда особо не приходится выбирать- 29 лет для форварда не приговор, но есть уже над чем задуматься. Пусть уж в Зените доигрывает, если не попрут конечно..........................
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:13
...Но это было зимой.... Да и к тому же неправда...
rrrvc7gf8nre
сегодня в 17:06
Уже и не знает куда податься бедному Сашеньки.... не возьмут его в Спартак
