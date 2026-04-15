ЭСК рассмотрит удаление Педро в матче «Зенит» — «Краснодар»

сегодня, 17:39

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС ) рассмотрит удаление вингера «Зенита» в матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром». Об этом рассказали в пресс-службе РФС .

Кроме того, будут рассмотрены обращения «Оренбурга» по гостевой игре с «Рубином» (0:0): на 44‑й минуте не стал удалять защитника казанской команды за серьёзное нарушение правил, а на 53‑й не показал красную карточку нападающему за агрессивное поведение.