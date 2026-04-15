«Его ненавидели». Стала известна причина ухода Соболева из «Спартака»

сегодня, 17:45

Блогер Максим Никитин раскрыл подробности ухода форварда Александра Соболева из «Спартака» в 2024 году.

Соболева не хотели видеть в команде [в «Спартаке»]. У него не было другого выхода. Его ненавидели футболисты. Не все, но основная часть. И просто не понимали, как с ним в одном коллективе существовать. То, что он исполняет сейчас, только подтверждает — с Сашей не всё в порядке с точки зрения эмоций. Он показывает результат только в изменённом состоянии, когда мотивирует себя быть злым. Это странно. Злоба — не только спортивный результат, но и такие выходки, как пародия на Дугласа Аугусто.

Агент нападающего «Трабзонспора» вёл переговоры с «Зенитом» в России
Сегодня, 17:21
Соболев хотел вернуться в «Спартак» зимой
Сегодня, 17:04
Спортивный директор «Уфы» оценил возможный переход Ортиса в «Краснодар»
Сегодня, 11:50
Слухи«Зенит» хочет подписать нападающего «Трабзонспора»
Вчера, 20:13
Карпукас назвал условие, при котором перейдёт в «Зенит»
Вчера, 19:46
Тренер «Родины»: «Если выйдем в премьер‑лигу, обязательно позвоним Рамосу!»
Вчера, 19:14
Bad Listener
сегодня в 18:46, ред.
Максиму в детстве родители запретили злиться и он теперь считает свободных людей позволяющих себе выражать свои чувства считает ненормальными. Ненормальные те кто в себе копит а потом болеет всю жизнь от подавленного гнева. У Саши был голос, он не боялся говорить что думает, а в Спартаке политика замалчивания неудобных тем поэтому от всех нормальных мужиков в команде избавились, теперь лицо мужества Спартака - Наилька, хороший мальчик конечно, но без мужских качеств. Интересна у Максима диплом психолога есть чтобы судить у кого норм, а у кого не норм, или только корочка блогера?
CCCP1922
сегодня в 18:43, ред.
Злоба вообще никогда и никого не красила, особенно публичных людей. Почему она облюбовала именно Соболева, чтобы поселиться в нём? Да просто потому, что он оказался слабым человеком. Его ненавидели в Спартаке? Интересно, из-за чего? Почему руководство не стало разбираться, а пошло по самому лёгкому пути — убрали его из команды? Где был коллектив, который мог бы помочь? А нет его... Один за всех и все за одного!!! Не думаю, что это о большинстве команд РПЛ... Растоптать человека проще всего, помочь ему гораздо сложнее. А Соболеву помощь сейчас, ой-ой как нужна... Прежде всего психологическая...
112910415
сегодня в 18:13
суета сует
Варвар7
сегодня в 18:09
А не перечислил ли Максим сам того не ведая определённые симптомы - эмоцианальная нестабильность , изменённое состояние , неконтролируемая агрессия...
Было бы не плохо, Александру провериться у профильного специалиста...
А то как бы чего не вышло...
Capral
сегодня в 17:56
Очень важно выяснить, когда его начали ненавидеть, когда он решил перейти в Зенит, и озвучил это, или, до этого решения?
Гость
