«Его ненавидели». Стала известна причина ухода Соболева из «Спартака»

Блогер Максим Никитин раскрыл подробности ухода форварда из «Спартака» в 2024 году.

Соболева не хотели видеть в команде [в «Спартаке»]. У него не было другого выхода. Его ненавидели футболисты. Не все, но основная часть. И просто не понимали, как с ним в одном коллективе существовать. То, что он исполняет сейчас, только подтверждает — с Сашей не всё в порядке с точки зрения эмоций. Он показывает результат только в изменённом состоянии, когда мотивирует себя быть злым. Это странно. Злоба — не только спортивный результат, но и такие выходки, как пародия на Дугласа Аугусто.