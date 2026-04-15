Джику: «Моуриньо смог бы привести „Спартак“ к чемпионству»

Защитник «Спартака» высказался о работе под руководством в «Фенербахче».

Почему Моуриньо особенный? Потому что он выиграл все за свою карьеру. Жозе — великий тренер. Он все знает, внимателен ко всем возможным деталям. Где бы он ни работал, всегда что-то выигрывал, поэтому он легенда.

Сможет ли он успешно работать в РПЛ ? Конечно, сможет. Он успешно тренировал во многих разных лигах. Почему бы Жозе не добиться успеха и в России?

По силам ли ему привести «Спартак» к чемпионству? Да, безусловно.