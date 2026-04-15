Джику: «Моуриньо смог бы привести „Спартак“ к чемпионству»

сегодня, 18:11

Защитник «Спартака» Александер Джику высказался о работе под руководством Жозе Моуриньо в «Фенербахче».

Почему Моуриньо особенный? Потому что он выиграл все за свою карьеру. Жозе — великий тренер. Он все знает, внимателен ко всем возможным деталям. Где бы он ни работал, всегда что-то выигрывал, поэтому он легенда.

Сможет ли он успешно работать в РПЛ? Конечно, сможет. Он успешно тренировал во многих разных лигах. Почему бы Жозе не добиться успеха и в России?

По силам ли ему привести «Спартак» к чемпионству? Да, безусловно.

Capral
сегодня в 19:33
Я думаю, с таким защитником как Джику, и Маур не помог бы.
Karkaz
сегодня в 18:48
А может повторить путь Эмери. Обзовут тренеришкой и выгонят.
Bad Listener
сегодня в 18:36, ред.
А Джику то загибщик, проверять мы его слова конечно не будем поэтому говорить можно всё что угодно, с Лукойлом к чемпионству Спартак привести не по силам даже всемогущему Богу, только к рекламным эффектам
Варвар7
сегодня в 18:30
"Где бы он ни работал, всегда что-то выигрывал" - А может Александер и самим чуть , чуть больше поработать , а не просто разглагольствовать .
Джику сам , того не понимая "лепит горбатого" и это при действующим тренере , которому передически тоже "поют дифирамбы"...
И простите меня за резкость, но столько за последнее время слышно 56ьных высказываний от игроков и не только , и о чемпионстве, и как его добиться , и кто к нему приведёт, что ни сколько не удивлюсь если договорятся до того , что Моисей выведит...)))
А делом не пробовали , а не "базаром"...)
Futurista ответ Capral
сегодня в 18:29
Мостовой...100%))...
Capral
сегодня в 18:16, ред.
Да какой там Мауриньо!? Вот Станкович, да!!!
Гость
