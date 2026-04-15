Джику: «Моуриньо смог бы привести „Спартак“ к чемпионству»

Защитник «Спартака» Александер Джику высказался о работе под руководством Жозе Моуриньо в «Фенербахче».
Почему Моуриньо особенный? Потому что он выиграл все за свою карьеру. Жозе — великий тренер. Он все знает, внимателен ко всем возможным деталям. Где бы он ни работал, всегда что-то выигрывал, поэтому он легенда.
Сможет ли он успешно работать в РПЛ? Конечно, сможет. Он успешно тренировал во многих разных лигах. Почему бы Жозе не добиться успеха и в России?
По силам ли ему привести «Спартак» к чемпионству? Да, безусловно.
Джику сам , того не понимая "лепит горбатого" и это при действующим тренере , которому передически тоже "поют дифирамбы"...
И простите меня за резкость, но столько за последнее время слышно 56ьных высказываний от игроков и не только , и о чемпионстве, и как его добиться , и кто к нему приведёт, что ни сколько не удивлюсь если договорятся до того , что Моисей выведит...)))
А делом не пробовали , а не "базаром"...)
