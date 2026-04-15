Челестини отреагировал на слухи о возможной отставке из ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал слухи о том, что он может быть отправлен в отставку.
Отставка? Это не ко мне вопрос. О чём общались с Бабаевым? О команде, мы созваниваемся каждый день, знаем что мы делаем. У нас три турнира, один мы выиграли, в Кубке вышли в полуфинал. 2026 год очень сложно идет у ЦСКА. Мы должны работать.
Перестали играть и куражить, - как повинность какую-то отбывают... Во главе с тренером...
