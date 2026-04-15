Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Челестини отреагировал на слухи о возможной отставке из ЦСКА

сегодня, 18:21

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал слухи о том, что он может быть отправлен в отставку.

Отставка? Это не ко мне вопрос. О чём общались с Бабаевым? О команде, мы созваниваемся каждый день, знаем что мы делаем. У нас три турнира, один мы выиграли, в Кубке вышли в полуфинал. 2026 год очень сложно идет у ЦСКА. Мы должны работать.

Подписывайся в ВК
Все новости
Челестини продолжит работу в ЦСКА до конца сезона
13 апреля
Гендиректор «Динамо» Пивоваров опроверг слухи о переговорах с Федотовым
10 апреля
СлухиВладимир Федотов намерен возглавить «Динамо» по окончании сезона
09 апреля
СлухиЮран мог возглавить саудовский «Аль-Араби» в конце 2025 года
07 апреля
Карадениз возглавит «Нефтехимик» после объединения клуба с «Рубином»
06 апреля
Юран сообщил о финальной стадии согласования контракта с «Аланьяспором»
04 апреля
Все комментарии
сегодня в 19:43, ред.
"...Мы должны работать...", - работяга... От работы кони дохнут :)
Перестали играть и куражить, - как повинность какую-то отбывают... Во главе с тренером...
Варвар7
сегодня в 18:35
Фабио - "Не дождётись"...)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 