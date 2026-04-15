Франция. Лига 1 2025/2026

Французский журналист о Сафонове: «Он уже отлично говорит по‑французски»

сегодня, 18:59

Экс-заместитель главного редактора французской спортивной газеты L’Equipe Жан‑Филипп Леклер поделился впечатлениями о вратаре Матвее Сафонове за период его выступлений в ПСЖ.

14 апреля французский клуб обыграл «Ливерпуль» на выезде со счётом 2:0 в ответном матче 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов и по сумме двух поединков вышел в полуфинал, где встретится с победителем пары «Реал» — «Бавария». Голкипер вышел в основном составе и получил оценку 8/10 от французской газеты L'Équipe.

Современные вратари чаще ошибаются при игре ногами, чем руками, но Сафонов — полная противоположность. Ногами он играет вполне адекватно, осторожно, отлично контролирует линию ворот, но в верховой борьбе он действует в довольно неортодоксальном, старомодном стиле! Во Франции у Сафонова растёт число поклонников, но всегда есть опасение, что он может совершить серьёзную ошибку, которая поставит под угрозу всё.

В то же время, он весьма примечателен как человек. Он уже отлично говорит по‑французски, с большой долей иронии, это восхищает. Он колоритная личность, как мы здесь его называем.

Сафонов не пропускает в ЛЧ на протяжении трёх игр подряд. Всего на его счету восемь матчей в нынешнем розыгрыше турнира, в которых он пропустил семь голов и четыре раза сохранил ворота в неприкосновенности.

25процентный клоун
сегодня в 19:48
Ошибки вратарей и защитников это ваши проблемы @А.Аршавин
Сафонов выдающиеся человек,нам ещё предстоит увидеть потолок его возможностей. Пока он не перестаёт удивлять
Lewa2708
сегодня в 19:23
Ну всё, паспорт ему и на ЧМ за Францию!
Capral
сегодня в 19:06
Правильно сказал. От себя добавлю- ошибки вратарей, всегда очевиднее и больнее игроков на других позициях...
