У Конте произошёл конфликт с Де Лаурентисом

Главному тренеру «Наполи» Антонио Конте не понравилось, что президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис публично высказался о его будущем.
Де Лаурентис нарушил договорённость с Конте о том, чтобы не говорить о будущем со СМИ. В начале июня стороны встретятся, чтобы обсудить, останется ли Конте наставником «Наполи» в следующем сезоне.
Отмечается, что Конте заинтересован в работе в сборной Италии, однако национальная команда пока не связывалась с ним.
сам Де Лаурентис почувствовал, что сейчас за Конте даже можно получить хорошие плюшки от федерации.
