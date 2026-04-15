У Конте произошёл конфликт с Де Лаурентисом

1776271004

сегодня, 19:36

Главному тренеру «Наполи» не понравилось, что президент неаполитанцев публично высказался о его будущем.

Де Лаурентис нарушил договорённость с Конте о том, чтобы не говорить о будущем со СМИ . В начале июня стороны встретятся, чтобы обсудить, останется ли Конте наставником «Наполи» в следующем сезоне.

Отмечается, что Конте заинтересован в работе в сборной Италии, однако национальная команда пока не связывалась с ним.