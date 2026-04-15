Италия. Серия А 2025/2026

У Конте произошёл конфликт с Де Лаурентисом

сегодня, 19:36

Главному тренеру «Наполи» Антонио Конте не понравилось, что президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис публично высказался о его будущем.

Де Лаурентис нарушил договорённость с Конте о том, чтобы не говорить о будущем со СМИ. В начале июня стороны встретятся, чтобы обсудить, останется ли Конте наставником «Наполи» в следующем сезоне.

Отмечается, что Конте заинтересован в работе в сборной Италии, однако национальная команда пока не связывалась с ним.

lazzioll
сегодня в 21:09
мало у кого в Италии не произошел скандал или конфликт с Де Лаурентисом, человек пару по пальцам можно пересчитать. Это просто чел такой - конфликтный, работать на него надо уметь
пират Елизаветы
сегодня в 19:58
не только тренеру.
сам Де Лаурентис почувствовал, что сейчас за Конте даже можно получить хорошие плюшки от федерации.
сегодня в 19:57
красивый способ избежать того, что Де Лаурентиса ждет от сотрудничества с Конте в следующем сезоне))
bfecq5b32273
сегодня в 19:46
Миллион в карман тренера капнул...
