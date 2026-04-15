Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Батраков — лучший полузащитник Восточной Европы до 23 лет по версии CIES

сегодня, 19:41

Международный центр спортивных исследований (CIES) назвал Алексея Батракова лучшим полузащитником не старше 23 лет в Восточной Европе за последние полгода.

Рейтинг составлен на основе различных игровых показателей, а также с учётом спортивного уровня сыгранных матчей, результатов и игрового времени.

Россиянин набрал 80,7 баллов. Второе место занял Василий Костов из «Црвены Звезды» (80,3). Третьим стал ещё один российский футболист — представитель ЦСКА Матвей Кисляк (79,2).

Кисляк признан лучшим молодым центральным полузащитником не из топ‑5 лиг
3vw2hf33rzsx
3vw2hf33rzsx ответ Jeck Denielse
сегодня в 21:18
Это говорит о безнадёжности CIES.
Jeck Denielse
сегодня в 20:56
Хорошие активы у ЦСКА и Локо.....Глебов ещё неплох.....
А вообще двое в лидирующей тройке лучших в европах - говорит о небезнадёжности нашей школы.....
Удачи парням !!!!
VeniaminS
сегодня в 20:52
Ребята молодцы,продолжать в том же темпе !
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:53
Лишь бы не зазвездился паренёк. В этом возрасте это как два пальца обасфальт...
Capral
сегодня в 19:45
Рад за Кисляка. Если Батрак- парень себе на уме, то Кисляк работяга и ответственный человек. А вообще - удачи обоим.
Гость
