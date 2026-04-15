Батраков — лучший полузащитник Восточной Европы до 23 лет по версии CIES

Международный центр спортивных исследований (CIES) назвал Алексея Батракова лучшим полузащитником не старше 23 лет в Восточной Европе за последние полгода.
Рейтинг составлен на основе различных игровых показателей, а также с учётом спортивного уровня сыгранных матчей, результатов и игрового времени.
Россиянин набрал 80,7 баллов. Второе место занял Василий Костов из «Црвены Звезды» (80,3). Третьим стал ещё один российский футболист — представитель ЦСКА Матвей Кисляк (79,2).
А вообще двое в лидирующей тройке лучших в европах - говорит о небезнадёжности нашей школы.....
Удачи парням !!!!
