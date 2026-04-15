Агент Вадима Ракова рассказал о будущем игрока в «Локомотиве»

сегодня, 20:37

Владимир Кузьмичёв, представитель форварда Вадима Ракова, ответил на вопрос о будущем своего клиента в «Локомотиве».

Будущее Ракова? По окончании этого сезона у Вадима остается год контракта с «Локомотивом». Первым делом ему надо восстановиться, а после этого мы будем общаться с руководством клуба. В первую очередь надо отталкиваться от видения «Локомотива».

Да, я говорил, что осенью Галактионов не рассчитывал на Ракова, но в этом сезоне, пока был здоров, Вадик показал себя совершенно с новой стороны — много забивал и отдавал, стал лидером команды. Возможно, тренер другими глазами посмотрит на него.

Напомним, что ранее Раков досрочно вернулся в «Локомотив» из аренды в «Крыльях Советов» из-за травмы.

Джикия отказался от перехода в китайский клуб
Сегодня, 20:14
«Его ненавидели». Стала известна причина ухода Соболева из «Спартака»
Сегодня, 17:45
Агент нападающего «Трабзонспора» вёл переговоры с «Зенитом» в России
Сегодня, 17:21
Соболев хотел вернуться в «Спартак» зимой
Сегодня, 17:04
Спортивный директор «Уфы» оценил возможный переход Ортиса в «Краснодар»
Сегодня, 11:50
Слухи«Зенит» хочет подписать нападающего «Трабзонспора»
Вчера, 20:13
6mvdfv3vbt72
сегодня в 20:47
Все правильно... пусть доигрывает контракт а там видно будет.
