Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

ЭСК признала, что решение об удалении Педро было ошибочным

сегодня, 20:54
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Милорад Мажич в эфире «Матч ТВ» сообщил, что Экспертно‑судейская комиссия (ЭСК) признала ошибочным решение главного арбитра матча 24‑го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1) Сергея Карасёва удалить нападающего петербуржцев Педро.

На 78‑й минуте форвард получил красную карточку после видеопросмотра за нарушение правил на полузащитнике и капитане южан Эдуарде Сперцяне. Ответственным за VAR был Сергей Иванов. Ранее глава контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, что «Зенит» обратился с письмом об отмене красной карточки бразильца.

Очень сложный момент. Честно, когда смотрел его из VAR‑центра и слушал коммуникацию, Сергей (Карасёв) сказал, что ничего не видел и не понимает, кто кому попал по ноге и как произошёл этот контакт. Когда Сергей Иванов начал обсуждать эпизод, сразу был максимально сфокусирован, и VAR тоже сосредоточился именно на этом контакте.

Когда VAR начал разбирать момент, акцент был только на последнем контакте — он действительно очень жёсткий. По моим ощущениям, в тот момент сказал, что, возможно, это правильное решение. Но уже после игры спокойно пересмотрел эпизод. На экспертной панели вчера тоже была большая дискуссия. Сначала один‑два человека говорили, что это прямая красная карточка, но по ходу обсуждения пришли к другим выводам.

Главный критерий — Педро контролировал мяч, затем потерял его, попытался вернуть и пошёл в опасное действие. Сначала нога была прямая, но в конце немного сгибалась. Сперцян, в свою очередь, хотел сыграть в мяч, заходил сбоку, делал сильный замах, но в мяч не попал — это важный момент.

Если говорить о том, кто действовал опаснее в этом эпизоде, — это Педро. При этом момент действительно очень сложный. Сперцян не сыграл в мяч и своим движением добавил силы контакту.

В итоге наше решение на экспертной панели было непростым и не было единогласным, оно принято большинством голосов — это штрафной удар и жёлтая карточка Педро. Основной критерий — характер его действия. Если бы Сперцян очевидно сыграл в мяч, трактовка могла бы быть иной.

Решение ЭСК — штрафной удар и жёлтая карточка? Да.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
Alex_67
сегодня в 22:15, ред.
Закон, что дышло — куда повернул, туда и вышло. Русская пословица так и просится в заголовок. Скорее всего в ЭСК подбирают людей, исходя из их умения поворачивать дышло в любом направлении. Напрашивается аналогия из романа Пушкина:
Миллер — Троекуров;
Мажич — Шабашкин.
Времена не меняются.
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 21:55
Очень боялись, что Краснодар проиграет.
Vilar
сегодня в 21:53
Бла-бла-бла, ничего не вижу в монитор, ничего не слышу...
А миллионы болельщиков по телеку, увидели и поняли, что нахрена вы, всем своим шоблом, нужны? VAR - неудавшийся эксперимент, это как дополнительные судьи с флажками за воротами. Еще раз, в этой будке, должен сидеть техник, без прав на остановку игры, который только по требованию судьи в поле, для него может сделать повтор. ВСЁ!!!
CCCP1922
сегодня в 21:50
Как решили, так пусть и будет — нам результат не изменить... А рука руку моет, это народ точно подметил.
xajaks
сегодня в 21:48
вчера Атлетико-Барса похожий момент был,ни карточек ни нарушения...
SCAYRX
сегодня в 21:25
    lotsman
    сегодня в 21:21
    Так это и так было понятно. Педро, на просмотре, убирал ногу и наносить удар у него не было намерения.
    Jeck Denielse
    сегодня в 21:01
    Прямая красная...кривая жёлтая....какая теперь разница....
    Кому интересны эти рассужденния на междусобойчике ЭСКи - если они ни коим образом не влияют на результат......
    А будет Педро играть в следующем матче или не будет - не столь важно...ибо у Семака два самолёта игроков.....
    Capral
    сегодня в 20:56
    Ну теперь самое главное, чтобы Краснодару не засчитали технарь...
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     