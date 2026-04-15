Экитике из-за травмы пропустит остаток сезона и чемпионат мира-2026

сегодня, 21:59
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сообщил о том, что нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике не примет участия в чемпионате мира 2026 года.

Форвард в первом тайме ответного матча 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов с ПСЖ поскользнулся и был вынужден покинуть поле на носилках.

Уго получил серьёзную травму во вторник вечером в матче против ПСЖ. К сожалению, тяжесть травмы не позволит ему доиграть сезон в «Ливерпуле» и принять участие в чемпионате мира.

Уго входит в десятку молодых игроков, дебютировавших в сборной в последние месяцы. Он прекрасно влился в коллектив, как на поле, так и за его пределами. Эта травма — огромный удар для него, конечно, но и для сборной Франции.

Его разочарование огромно. Я убеждён, что Уго вернётся на свой лучший уровень. Но я хотел выразить ему всю свою поддержку, а также поддержку всего тренерского штаба. Мы знаем, что он будет всецело поддерживать сборную Франции, и все мы очень сильно за него переживаем.

пират Елизаветы
сегодня в 22:19
здоровье Уго.
обидная травма, да еще и команда вылетела из ЛЧ
Гость
