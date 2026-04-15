Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Магуайр дисквалифицирован на один матч и оштрафован на 30 тысяч фунтов

вчера, 22:30
БорнмутЛоготип футбольный клуб Борнмут2 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Независимая регулирующая комиссия наложила на защитника «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайра одноматчевую дисквалификацию и штраф в размере 30 тысяч фунтов стерлингов.

Футболист получил красную карточку на 78-й минуте матча АПЛ с «Борнмутом» (2:2) 20 марта.

В заявлении Футбольной ассоциации Англии говорится:

Утверждалось, что Харри Магуайр вёл себя неподобающим образом и/или использовал оскорбительные и/или унизительные слова и/или поведение по отношению к резервному арбитру после своего удаления.

Впоследствии защитник признал вину. Регулирующая комиссия наложила на него санкции после слушания.

Следующим соперником МЮ станет «Челси» в рамках 33-го тура чемпионата Англии. Поединок состоится 18 апреля в Лондоне.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
Варвар7
сегодня в 00:23
Не хило так оштрафовали Харри - но вряд ли это скажется на его "холодильнике"...)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 