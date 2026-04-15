Магуайр дисквалифицирован на один матч и оштрафован на 30 тысяч фунтов

Независимая регулирующая комиссия наложила на защитника «Манчестер Юнайтед» одноматчевую дисквалификацию и штраф в размере 30 тысяч фунтов стерлингов.

Футболист получил красную карточку на 78-й минуте матча АПЛ с «Борнмутом» (2:2) 20 марта.

В заявлении Футбольной ассоциации Англии говорится:

Утверждалось, что Харри Магуайр вёл себя неподобающим образом и/или использовал оскорбительные и/или унизительные слова и/или поведение по отношению к резервному арбитру после своего удаления.

Впоследствии защитник признал вину. Регулирующая комиссия наложила на него санкции после слушания.