Стала известна новая дата жеребьёвки Кубка Азии 2027 года

Азиатская конфедерация футбола (АФК) подтвердила, что жеребьёвка финальной стадии Кубка Азии 2027 года пройдёт 9 мая 2026-го в Эр-Рияде.

Первоначально мероприятие планировалось на 11 апреля, но было перенесено для обеспечения полного участия всех ключевых заинтересованных сторон и участвующих ассоциаций-членов.

Уже подтверждено участие 23 из 24 команд, по итогам жеребьёвки 19-го розыгрыша турнира национальные сборные будут разделены на шесть групп по четыре команды в каждой.

Кубок Азии впервые пройдёт в Саудовской Аравии с 7 января по 5 февраля 2027 года. Последний участник будет определён 4 июня 2026-го в заключительном отборочном матче между Ливаном и Йеменом.