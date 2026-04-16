Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига чемпионов 2025/2026

Киммих — об игре с «Реалом»: «Не лучший наш матч, но победа есть победа»

сегодня, 00:18
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)4 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал победу своей команды над «Реалом» (4:3) и проход в полуфинал Лиги чемпионов.

Мы знали, что обе команды могут доставить друг другу неприятность. «Бавария» — за счёт высокого прессинга, «Реал» — через быстрые переходы в атаку. Мы плохо начали матч, а потом пропустили ещё дважды — со штрафного и на контратаках. Первый тайм был суматошным.

Второй тайм прошёл спокойнее, у нас было больше контроля — и в итоге мы сумели победить. Это было не наше лучшее выступление, но победа есть победа. Не стоит забывать, что мы выиграли оба матча у такой команды, как «Реал».

Подписывайся в ВК
Все комментарии
Capral
сегодня в 00:46
Молодец, Киммих, честно сказал, хотя мог бы и покруче высказаться...
kmhb
сегодня в 00:31
Молодцы что сказать, не без валидола.
Красиво играет Бавария, но очень авантюрно. С ПСЖ будут играть так же 100%
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 