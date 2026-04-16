Киммих — об игре с «Реалом»: «Не лучший наш матч, но победа есть победа»

Полузащитник «Баварии» прокомментировал победу своей команды над «Реалом» (4:3) и проход в полуфинал Лиги чемпионов.

Мы знали, что обе команды могут доставить друг другу неприятность. «Бавария» — за счёт высокого прессинга, «Реал» — через быстрые переходы в атаку. Мы плохо начали матч, а потом пропустили ещё дважды — со штрафного и на контратаках. Первый тайм был суматошным.

Второй тайм прошёл спокойнее, у нас было больше контроля — и в итоге мы сумели победить. Это было не наше лучшее выступление, но победа есть победа. Не стоит забывать, что мы выиграли оба матча у такой команды, как «Реал».