Арбелоа обвинил арбитра в вылете «Реала» из Лиги чемпионов

Главный тренер «Реала» прокомментировал решение арбитра удалить полузащитника в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Француз получил вторую жёлтую карточку в концовке второго тайма за затяжку времени.

Никто не понимает, как арбитр может удалить футболиста за такую вещь в такой игре. Это несправедливо, это грустно, что все наши старания выброшены на ветер из-за такого решения судьи. Я бы предпочёл проиграть иначе, а не из-за необъяснимого решения арбитра. Иногда некоторые судьи не дают играть в футбол. Это был именно такой случай.