Арбелоа обвинил арбитра в вылете «Реала» из Лиги чемпионов

сегодня, 00:46
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)4 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал решение арбитра удалить полузащитника Эдуардо Камавинга в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Француз получил вторую жёлтую карточку в концовке второго тайма за затяжку времени.

Никто не понимает, как арбитр может удалить футболиста за такую вещь в такой игре. Это несправедливо, это грустно, что все наши старания выброшены на ветер из-за такого решения судьи. Я бы предпочёл проиграть иначе, а не из-за необъяснимого решения арбитра. Иногда некоторые судьи не дают играть в футбол. Это был именно такой случай.

Vilar
сегодня в 01:14
Оставалось 8 минут, что совсем невозможно было удержать счёт, ведь Реал классная команда, вот и проявили бы класс, а не пропускать 2 гола. Где класс?
Drosmo
сегодня в 01:10
Извините за пару опечаток в предыдущем посте, не успел исправить, так как пост слишком быстро залетел в блок лучших.
eleven LC
сегодня в 01:09
Арбелоа бы лучше вместо того чтоб на судью жаловаться, пошел и хорошенько въе...
Отругал Камавингу
Хотя хрен бы с ними , их обоих не будет в этом клубе и надеюсь Винисиуса
Drosmo
сегодня в 01:05
Ну что ты творишь, Арбелоа. Ну не опускайся на уровень вечных нытиков и неудачников, не умеющих достойно проигрывать. Ты всё-таки тренер Королевского клуба, а не физрук в средней школе.

По поводу второй жёлтой у Камавинги. Да, возможно решение тренера было через чур принципиальным и жёстким, но спорить и махать руками нет смысла, потому что формально это неспортивное поведение. И тут нужно больше предъявить претензии самому Камавинге, как можно было, зная что ты видишь на жёлтой карточке, так себя вести. Кстати первая жёлтая была тоже очень глупой и необязательной.

Да и в общем по сезону и по игре Реал точно не заслужил финала ЛЧ. Так что нужно достойно принять поражение, спокойно доиграть сезон, и освободить место главного тренера.
Bad Listener
сегодня в 01:04, ред.
Бинго! Писал с утра что Арбелоа тоже судей будет обвинять и писал что только тренер Спортинга не будет, эх жалко нельзя на такое поставить было. Раньше Слота и Флика спохватился. Какие же они все эти незрелые детишки тренеришки предсказуемые.
3wtwxt8wavf3
сегодня в 00:54, ред.
Передайте школьнику, чтоб он обратился к офтальмологу: в футбол не давал играть не судья, а глупый негр, который, будучи на карточке, схватил в клешни мячик и не отдавал его для ввода в игру.
Bombon
сегодня в 00:51
А как вместо жк за нырок он может назначить штрафной, с которого Реал и забил? Но это другое.
cmrpab8drpgy
сегодня в 00:50, ред.
Он ещё тренер Реала ??!! Уж как час прошёл после матча !

Да ..., раньше Перес поживее был !!
Comentarios
сегодня в 00:50, ред.
А зачем в такой игре так себя вести игроку
