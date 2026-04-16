Арбелоа обвинил арбитра в вылете «Реала» из Лиги чемпионов

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал решение арбитра удалить полузащитника Эдуардо Камавинга в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Француз получил вторую жёлтую карточку в концовке второго тайма за затяжку времени.
Никто не понимает, как арбитр может удалить футболиста за такую вещь в такой игре. Это несправедливо, это грустно, что все наши старания выброшены на ветер из-за такого решения судьи. Я бы предпочёл проиграть иначе, а не из-за необъяснимого решения арбитра. Иногда некоторые судьи не дают играть в футбол. Это был именно такой случай.
По поводу второй жёлтой у Камавинги. Да, возможно решение тренера было через чур принципиальным и жёстким, но спорить и махать руками нет смысла, потому что формально это неспортивное поведение. И тут нужно больше предъявить претензии самому Камавинге, как можно было, зная что ты видишь на жёлтой карточке, так себя вести. Кстати первая жёлтая была тоже очень глупой и необязательной.
Да и в общем по сезону и по игре Реал точно не заслужил финала ЛЧ. Так что нужно достойно принять поражение, спокойно доиграть сезон, и освободить место главного тренера.
По поводу второй жёлтой у Камавинги. Да, возможно решение тренера было через чур принципиальным и жёстким, но спорить и махать руками нет смысла, потому что формально это неспортивное поведение. И тут нужно больше предъявить претензии самому Камавинге, как можно было, зная что ты видишь на жёлтой карточке, так себя вести. Кстати первая жёлтая была тоже очень глупой и необязательной.
Да и в общем по сезону и по игре Реал точно не заслужил финала ЛЧ. Так что нужно достойно принять поражение, спокойно доиграть сезон, и освободить место главного тренера.