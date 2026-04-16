Артета: «Райс вчера был вымотан, а только что отыграл 90 минут»

сегодня, 00:55
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)0 : 0Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)СпортингМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал выход в 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов.

Лондонская команда сыграла вничью с лиссабонским «Спортингом» (0:0) в ответном четвертьфинальном матче, но по сумме двух поединков победила 1:0 и вышла в следующий раунд. Соперником англичан в полуфинале будет мадридский «Атлетико».

Я хотел выразить им (игрокам) свою благодарность. Я знаю, сколько усилий и самоотдачи они вложили. За этим стоит огромный труд, и мы добились того, чего ещё никогда не удавалось в истории нашего клуба.

Увидел ли ту энергию, которой требовал

На 100 %, и особенно в сложные моменты, когда мы теряли мяч в ситуациях, нехарактерных для нас, все проявляли большую готовность. Деклан [Райс] вчера был полностью вымотан и не находился в том состоянии, чтобы выйти на поле. Но он только что отыграл 90 минут на таком уровне. Каждый выкладывается на все сто, чтобы внести свой вклад.

Нам пришлось действовать по-особому, поскольку в составе не хватало многих ключевых игроков, так что это большая заслуга команды. Я особенно рад за болельщиков, потому что сегодня они полностью поддерживали команду. Нас ждут два волшебных вечера: один в Мадриде, а другой — здесь.

«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов. Вместо ремонтады – новое удаление
Вчера, 08:22Roman Novikov в блоге Футбол - это больКомментарии5
Педро порадовал хейтеров «Зенита» удалением. «Краснодар» сохранил лидерство в РПЛ
12 апреляRoman Novikov в блоге Оценочные сужденияКомментарии4
Тренер «Сочи» Осинькин оценил победу над ЦСКА в Москве
12 апреля
Поль Погба: «Сейчас я чувствую себя хорошо»
11 апреля
«Арсенал» готовит очередную большую закупку под Артету. Пора задуматься об эффективности тренера
10 апреляМаксим Тарасов в блоге Командный духКомментарии8
Энрике строит новую команду-династию. Толстосумы из фермерской лиги стали грозой англичан
09 апреляМаксим Тарасов в блоге Командный духКомментарии4
Bad Listener
сегодня в 01:12, ред.
Ах да, была ещё помню пара четвертьфиналистов, но так играли что я и забыл даже кто, интересно Арсеналу собственные болельщики ещё не свистят?
y9g4nynzq39e
сегодня в 01:05
Ну ниче, ниче... С Атлетами Деклан отдохнёт !
