Артета: «Райс вчера был вымотан, а только что отыграл 90 минут»

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал выход в 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов.

Лондонская команда сыграла вничью с лиссабонским «Спортингом» (0:0) в ответном четвертьфинальном матче, но по сумме двух поединков победила 1:0 и вышла в следующий раунд. Соперником англичан в полуфинале будет мадридский «Атлетико».

Я хотел выразить им (игрокам) свою благодарность. Я знаю, сколько усилий и самоотдачи они вложили. За этим стоит огромный труд, и мы добились того, чего ещё никогда не удавалось в истории нашего клуба.

Увидел ли ту энергию, которой требовал

На 100 %, и особенно в сложные моменты, когда мы теряли мяч в ситуациях, нехарактерных для нас, все проявляли большую готовность. Деклан [Райс] вчера был полностью вымотан и не находился в том состоянии, чтобы выйти на поле. Но он только что отыграл 90 минут на таком уровне. Каждый выкладывается на все сто, чтобы внести свой вклад.

Нам пришлось действовать по-особому, поскольку в составе не хватало многих ключевых игроков, так что это большая заслуга команды. Я особенно рад за болельщиков, потому что сегодня они полностью поддерживали команду. Нас ждут два волшебных вечера: один в Мадриде, а другой — здесь.