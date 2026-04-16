Станишич сообщил об оскорблениях со стороны Антонио Рюдигера

сегодня, 09:13

Защитник «Баварии» выступил с обвинениями в адрес игрока мадридского «Реала» после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов (4:3, 6:4 по сумме двух встреч).

Инцидент произошел в первом тайме перед третьим голом испанской команды. В результате столкновения с Рюдигером Станишич упал на газон, после чего защитник «Реала», по словам пострадавшего, дважды произнес в его адрес оскорбительное слово. В перерыве хорватский футболист был заменен из-за полученного повреждения.