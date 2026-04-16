Станишич сообщил об оскорблениях со стороны Антонио Рюдигера

сегодня, 09:13
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)4 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Защитник «Баварии» Йосип Станишич выступил с обвинениями в адрес игрока мадридского «Реала» Антонио Рюдигера после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов (4:3, 6:4 по сумме двух встреч).

Инцидент произошел в первом тайме перед третьим голом испанской команды. В результате столкновения с Рюдигером Станишич упал на газон, после чего защитник «Реала», по словам пострадавшего, дважды произнес в его адрес оскорбительное слово. В перерыве хорватский футболист был заменен из-за полученного повреждения.

Я не стану вдаваться в подробности случившегося, пока я находился на поле, но считаю это абсолютно недопустимым. Было дважды произнесено одно конкретное слово; если у оппонента хватит смелости, он сам может это подтвердить. Я не сторонник конфликтов и не принимаю это на личный счет, списывая на эмоции в игре, однако убежден, что подобное поведение неприемлемо.

Bad Listener
сегодня в 10:51, ред.
Я на свой счёт не воспринимаю, но пожаловаться надо. Фу. Сказал А говори Б тогда.
adekvat
сегодня в 09:47
Пиикольно будет если это слово окажется Обезьяна.
Alex_67
сегодня в 09:31
Не хочет говорить? Ну и ладне....
shur
сегодня в 09:27
...эпатаж, это конёк пилотажа Тоши....!!! Неповторимый,дерзкий,самоуверенный,Он
один понимал ,что на поле происходит,по немецки...!!!
