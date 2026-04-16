Станишич сообщил об оскорблениях со стороны Антонио Рюдигера

Защитник «Баварии» Йосип Станишич выступил с обвинениями в адрес игрока мадридского «Реала» Антонио Рюдигера после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов (4:3, 6:4 по сумме двух встреч).
Инцидент произошел в первом тайме перед третьим голом испанской команды. В результате столкновения с Рюдигером Станишич упал на газон, после чего защитник «Реала», по словам пострадавшего, дважды произнес в его адрес оскорбительное слово. В перерыве хорватский футболист был заменен из-за полученного повреждения.
Я не стану вдаваться в подробности случившегося, пока я находился на поле, но считаю это абсолютно недопустимым. Было дважды произнесено одно конкретное слово; если у оппонента хватит смелости, он сам может это подтвердить. Я не сторонник конфликтов и не принимаю это на личный счет, списывая на эмоции в игре, однако убежден, что подобное поведение неприемлемо.
один понимал ,что на поле происходит,по немецки...!!!
