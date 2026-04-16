Испания. Примера 2025/2026

Арбелоа отреагировал на слухи о возможной отставке из «Реала»

сегодня, 09:25

Альваро Арбелоа прокомментировал слухи о том, что он может быть уволен из «Реала» после вылета из Лиги чемпионов от «Баварии».

Я не беспокоюсь о своем будущем. Я приму любое решение «Реала». Я думаю, что сделал все возможное, чтобы помочь клубу побеждать в каждом матче.

Все новости
Слухи«Интер» мечтает о назначении Диего Симеоне
Вчера, 23:06
СлухиСтало известно, какой клуб АПЛ может возглавить Моуриньо
Вчера, 19:09
СлухиЛэмпард может возглавить клуб АПЛ
14 апреля
Аллегри — основной кандидат на пост главного тренера сборной Италии
14 апреля
СлухиВ «Арсенале» рассматривают кандидатуру Фабрегаса на пост главного тренера
12 апреля
СлухиРашид Рахимов может возглавить испанский «Вальядолид»
11 апреля
Все комментарии
Vilar
сегодня в 12:24
Сколько слухов наши уши поражает!
Сколько сплетен разъедает, словно моль!
Сколько Пересов в Испании, кто знает?
А Альваро Арбелоа в Испании один!

Выгнать проще всего, Альваро, тоже брали не на полгода...
В данной ситуации, нужен Станкович или Талалаев, так для равновесия с миллионерами, чтобы не было прогулочных матчей, типа Жироны и Мальорки, тоже на полгода, а потом, уже думать про Зидана, Клоппа, Дешама и т.д.
Bad Listener
сегодня в 10:53
Всё возможное это переложить ответственность за поражения на судей? Хорошее начало
shur
сегодня в 10:05
"Я Приму любое решение «Реала»." ...Я тоже в молодости "Приму" курил, потом правда на "Яву" перешёл .....!
8smwepdw457c
сегодня в 09:58, ред.
Хоть и школьник, и обложался вчера с заменой Браима на Камавингу, но в целом для дебюта очень даже неплохо себя показал в ЛЧ. Победы над Бенфикой и Сити были убедительны. В Ла Лиге всё просвистел, но это другая история.
В клубе попроще может себя показать. А там кто знает... Может повзрослеет и вернётся к работе с серьезными командами.
CCCP1922
сегодня в 09:37
А что он мог еще сказать?
112910415
сегодня в 09:37
уже неизбежность
Гость
