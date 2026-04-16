«Реал» рассматривает четырёх кандидатов на пост главного тренера

сегодня, 09:25
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)4 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Реал» начал поиск нового главного тренера после вылета из Лиги чемпионов от «Баварии» (4:6 по сумме двух встреч). По данным источника, руководство «сливочных» рассматривает четыре кандидатуры на замену Альваро Арбелоа.

В приоритетном списке значатся Юрген Клопп и Зинедин Зидан. Несмотря на высокую оценку со стороны Флорентино Переса, контактов с Клоппом пока не было, а Зидан по-прежнему рассчитывает на пост в сборной Франции.

Также в шорт-лист вошли Маурисио Почеттино, ныне возглавляющий сборную США, и Дидье Дешам, который покинет французскую национальную команду после ЧМ-2026.

sir_Alex
сегодня в 12:21
Одни и те же фамилии кандидатов.
IKER-RAUL
сегодня в 11:39
Клопп и перес абсолютно несовместимые люди, Юрген не будет прогибаться под хотелки переса, а свободу действий, необходимую немцу, перес ему не даст.
mouzz
сегодня в 11:31
После ситуации с Алонсо, не один вменяемый тренер не пойдет туда!
Футболист с 1 подъезда
сегодня в 11:20
Дешам с 2012 года тренирует сборную.
Не надо его в Реал - это другая интенсивность и подход
jat23xexwmc8
сегодня в 11:02
Клопп уже отдохнул, может и согласиться.
lotsman
сегодня в 10:17
Не зря говорят - стрелочник всегда виноват.)
AleS
сегодня в 10:00
Дешам лучший!
Ilya Seedyakin
сегодня в 09:54
Почему они Мареску не хотят?
shur
сегодня в 09:41
...Круг сужался над головой Арбелоа,Who next.....???!!!!! Реал,должен
быть реальным!!!
....Быть может человек Он и хороший,
И даже зубы чистит натощак!
Но Тренер не авторитетный,
Игра не ладится никак!
Сегодня Клоппа окрыляют Крылья,
Зидан тусуется с семьёй,
Про Почеттино не скажу Вам,
Дешам готовится к турниру, всей душой!!!
particular
сегодня в 09:41
Нужен тренер с невероятной комбинацией морально-деловых качеств, - прежде всего, специалист в области высокооктанового футбола...
Работа со звёздами и теневым кабинетом раздевалки...
Услужливость перед руководством клуба...
Способность на правильной волне общаться с болельщиками и СМИ...
Да и много чего ещё... Нынче мало ходить со свистком по бровке и плеваться на судей...
112910415
сегодня в 09:34
а всех четверых можно ?
g97hhhtnyasz
сегодня в 09:32, ред.
Зидан не строитель, а нужно строить. Строить и чистить как основу, так и скамейку.
Почетино не авторитет.
Дешам, да, но в случае успеха в Америке, его не отпустят 100%.
Клопп... Этот может, но он ещё не наотдыхался, как мне кажется.
4hvjuene7vff
сегодня в 09:28
Пересу надо понять, что игра не ставится за 4 тура чемпионата
Гость
