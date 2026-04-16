Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоЛига чемпионов 2025/2026

Луис Диас: «Судья правильно удалил Камавинга»

сегодня, 09:47
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)4 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Вингер «Баварии» Луис Диас прокомментировал эпизод с удалением полузащитника «Реала» Эдуардо Камавинга в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Судья правильно удалил Камаавингу. Мы хотели быстро исполнить штрафной удар, а он не отдавал мяч.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
Hamman
сегодня в 10:59, ред.
Камавинга дал повод, рефери им не раздумывая воспользовался. За такое и жёлтую редко показывают, а вторую жёлтую я вообще не припомню. В любом случае Камавинга может винить только самого себя, подвёл команду, не совладал со своими нервами.
А Реал молодцом! Я здесь наверное единственный кто хвалит команду. Бились, старались, многое получалось. Тренер нужен, с авторитетом не только для игроков, но и в первую очередь для руководства клуба. Арбелоа пока недозрел до такого уровня. Нужны точечные трансферы - левый защитник ( Трент не защитник, Карвахаль уже не выйдет на прежний уровень), центральный нападающий нужен, зачем я думаю ни у кого нет вопросов. И наверное самое трудное это найти полузащитника по типу Крооса, Модрича, того кто будет связующим звеном между атакой и обороной, кто будет режиссировать и разгонять атаки, будет центром всей команды.
shur
сегодня в 10:00, ред.
...Камавинга, песочных дел Мастер! Красная и Мадрид посыпался!!!
Ну вышел на замену парень,
Защите что есть мочи помогай!
Нет, будет Он пижонить!
На КРАСНУЮ,гуляй!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ilya Seedyakin
сегодня в 09:55
всё по делу
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 