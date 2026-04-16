Санчо готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Боруссию» Дортмунд

сегодня, 09:50

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо может вернуться в дортмундскую «Боруссию» на правах свободного агента.

По информации источника, немецкий клуб является основным претендентом на англичанина, чей контракт с манкунианцами истекает 30 июня 2026 года.

26-летний вингер, выступающий в этом сезоне на правах аренды за «Астон Виллу», намерен вернуться в Бундеслигу.

Руководство «Боруссии» уже уведомило игрока, что обязательным условием сделки станет существенное снижение его текущих требований по заработной плате.

Сообщается, что Санчо готов пойти на финансовые уступки ради возвращения в клуб, который он покинул в 2021 году.

Слухи«Барселона» ведёт переговоры с «Палмейрасом» по трансферу 16-летнего игрока
Сегодня, 08:12
СлухиСтало известно, кто может заменить Энцо Фернандеса в «Челси»
Вчера, 22:31
Слухи«Милан» сделал предложение о контракте Горецке
Вчера, 21:56
СлухиЭнцо Фернандес покупает дом в Мадриде
Вчера, 21:25
СлухиПауло Дибала хочет перейти в «Милан»
Вчера, 21:09
Лучшие футболисты, которые летом станут свободными агентами. Можно собрать целую команду из звёзд
Вчера, 21:00Евгений Петров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии6
shur
сегодня в 10:08
...в 26 лет, в самый пик игры идти на уступки, неудачник!
Гость
