Санчо готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Боруссию» Дортмунд

сегодня, 09:50

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» может вернуться в дортмундскую «Боруссию» на правах свободного агента.

По информации источника, немецкий клуб является основным претендентом на англичанина, чей контракт с манкунианцами истекает 30 июня 2026 года.

26-летний вингер, выступающий в этом сезоне на правах аренды за «Астон Виллу», намерен вернуться в Бундеслигу.

Руководство «Боруссии» уже уведомило игрока, что обязательным условием сделки станет существенное снижение его текущих требований по заработной плате.

Сообщается, что Санчо готов пойти на финансовые уступки ради возвращения в клуб, который он покинул в 2021 году.