Лапорта обсудил судейство в матчах с «Атлетико» напрямую с президентом УЕФА

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта провел телефонный разговор с главой УЕФА Александером Чеферином, чтобы выразить недовольство судейством в четвертьфинале Лиги чемпионов.
По информации источника, руководитель каталонского клуба напрямую пожаловался на решения судей в противостоянии с «Атлетико» (2:3 по сумме двух встреч).
Кроме того, в перерыве ответной игры Лапорта лично высказал претензии генсеку УЕФА Теодору Теодоридису и его заместителю Джорджо Маркетти.
Глава сине-гранатовых акцентировал внимание на спорных моментах с участием Даниэля Ольмо и Фермина Лопеса, а также на работе Иштвана Ковача в первой встрече.
Просто нужно принять что Барса это не ПСЖ и Катарские деньги
