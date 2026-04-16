Лапорта обсудил судейство в матчах с «Атлетико» напрямую с президентом УЕФА

сегодня, 10:31
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта провел телефонный разговор с главой УЕФА Александером Чеферином, чтобы выразить недовольство судейством в четвертьфинале Лиги чемпионов.

По информации источника, руководитель каталонского клуба напрямую пожаловался на решения судей в противостоянии с «Атлетико» (2:3 по сумме двух встреч).

Кроме того, в перерыве ответной игры Лапорта лично высказал претензии генсеку УЕФА Теодору Теодоридису и его заместителю Джорджо Маркетти.

Глава сине-гранатовых акцентировал внимание на спорных моментах с участием Даниэля Ольмо и Фермина Лопеса, а также на работе Иштвана Ковача в первой встрече.

Брулин
сегодня в 13:35
Не вижу смысла в таких действиях, уже ничего не поменять
Просто нужно принять что Барса это не ПСЖ и Катарские деньги
112910415
сегодня в 12:45
на довольно высоком уровне ... )
8m5e9s2rb7cq
сегодня в 12:33
И что изменилось???????????Чеферин в Российском футболе не может навести порядок,а здесь Европа!!!
Drosmo
сегодня в 11:38
Если только этих двоих не связывают какие-то общие дела.
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 11:14
Судейство было непрофессиональное-это факт
Bad Listener
сегодня в 11:01
Ну придётся теперь Чефирину от всех трубки брать или пойдёт слушок что Барселона у него на особом счету. Странно что он вообще стал слушать. Положение обязывает бросить трубку сразу.
Johnny77rus
сегодня в 10:36
Может теперь с Пересом обсудить, поплакаться
