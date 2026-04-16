Лапорта обсудил судейство в матчах с «Атлетико» напрямую с президентом УЕФА

сегодня, 10:31

Президент «Барселоны» провел телефонный разговор с главой УЕФА , чтобы выразить недовольство судейством в четвертьфинале Лиги чемпионов.

По информации источника, руководитель каталонского клуба напрямую пожаловался на решения судей в противостоянии с «Атлетико» (2:3 по сумме двух встреч).

Кроме того, в перерыве ответной игры Лапорта лично высказал претензии генсеку УЕФА Теодору Теодоридису и его заместителю Джорджо Маркетти.

Глава сине-гранатовых акцентировал внимание на спорных моментах с участием и , а также на работе в первой встрече.