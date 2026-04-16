Луис Диас: «Гол в ворота „Реала“ — один из самых важных в моей карьере»

сегодня, 10:58
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)4 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Вингер «Баварии» Луис Диас ответил на вопрос, считает ли он победный гол в ворота «Реала» в 1/4 финала в Лиге чемпионов самым важным в своей карьере.

Я думаю, этот гол входит в тройку важных, если не является самым важным. Оглядываясь на мои важные голы, этот был одним из моих любимых и самым значимым, учитывая момент в игре. Это была очень сложная игра, нам нужен был результат и я смог забить этот красивый гол, чтобы помочь команде пройти в следующий раунд.

sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 12:24
Так и есть. Надеюсь, ПСЖ – Бавария будет продолжением этого противостояния.
Capral
Capral
сегодня в 12:08
Сам счет и сама результативность этой игры чести командам не делает. Так не должно быть, как и не должно было быть в прошлом полуфинале, где Интер и Барселона, на двоих забили 12 мячей. Всё это и говорит о проблемах команд, как вратарских, так и игровых. Вот поэтому, на фоне таких неубедительных команд, ПСЖ и смотрится, одним- настоящим монолитом, командой, практически без слабых мест, играющей, в цельный, грамотный и системный футбол!!!
shur
shur
сегодня в 11:50, ред.
...Его Величество - рикошет! Сложно брать, но у Тибо руки и реакция сумашедшая, мог бы и выручить вчера! В бильярде, обозвал бы удар дураком, но здесь совсем другое дело, всё выполнено метко,качественно,красиво!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 11:47
Лучо удачно и очень вовремя перешёл из Ливерпуля в Баварию - не мучается под руководством голландского физрука, а стабильно играет-забивает за Мюнхен
Удачи и успехов в дальнейшем!
2nhcdzb9g9tp
2nhcdzb9g9tp
сегодня в 11:43
Гол получился на загляденье, поставил жирную точку в противостоянии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 11:04, ред.
Ох, переоценили вы и Реал и свои возможности, ПСЖ мокрого места от вас не оставит, во многом из-за этого. В прошлом году Реал прошёл Сити и тоже возомнили себя звёздами мирового футбола, а потом слили Арсеналу. В этом году сам Реал в эту ловушку не попал, но Баварию поймали зато.
cqdsq5bv2zya
cqdsq5bv2zya
сегодня в 11:03
То что запомнится надолго - это обязательно.
Гость
