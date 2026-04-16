Левников рассудит «Краснодар» и «Балтику» в 25-м туре РПЛ

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 25-го тура РПЛ.
17 апреля (пятница)
«Ростов» – «Сочи»: судья – Евгений Буланов
Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья – Данил Каширин; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Николай Иванов.
18 апреля (суббота)
«Оренбург» – «Локомотив»: судья – Артём Чистяков
Помощники судьи – Варанцо Петросян, Алексей Ширяев; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Эдуард Малый.
«Крылья Советов» – ЦСКА: судья – Павел Шадыханов
Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Ярослав Хромей; ВАР – Сергей Карасёв; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Олег Соколов.
«Рубин» – «Акрон»: судья – Евгений Кукуляк
Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Максим Белокур; резервный судья – Евгений Галимов; ВАР – Владимир Москалёв; АВАР – Иван Абросимов; инспектор – Александр Колобаев.
«Пари НН» – «Динамо» Москва: судья – Андрей Прокопов
Помощники судьи – Максим Гаврилин, Андрей Болотенков; резервный судья – Данил Набока; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Артур Фёдоров; инспектор – Александр Гончар.
19 апреля (воскресенье)
«Динамо» Махачкала – «Зенит»: судья – Инал Танашев
Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья – Никита Новиков; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Сергей Французов.
«Спартак» – «Ахмат»: судья – Рафаэль Шафеев
Помощники судьи – Андрей Образко, Денис Петров; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Владимир Казьменко.
«Краснодар» – «Балтика»: судья – Кирилл Левников
Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Вячеслав Харламов.
Кому быть Лидером опять?
Кирилл рассудит этот поединок!
Надеюсь без пристрастей и заминок!!!
