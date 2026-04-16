Англия. Премьер-Лига 2025/2026

«Арсенал» нацелился на трансфер полузащитника «Реала»

сегодня, 11:54

Полузащитник «Реала» Арда Гюлер может продолжить карьеру в Англии.

В подписании турка заинтересован «Арсенал». Лондонский клуб уже начал предпринимать попытки, чтобы подписать футболиста этим летом.

пират Елизаветы
сегодня в 13:20
а если Реал попросит обмена Гюлера на Субименди?
по любому лето обещает быть жаркой на разные слухи и трансферы.
Romeo 777
сегодня в 12:06
Реалу незачем его продавать.
shur
shur ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 11:58
...за вчерашнюю "ДЕВЯТЬ" ещё и приплатят, да Он и сам не уйдёт, смотря кто вновь к Власти прийдёт в "Мадриде"..........!!!
lazzioll
сегодня в 11:55
теперь все игроки Реала только с Камавингой в нагрузку продаются))
Гость
