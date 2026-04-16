«Интер» ведёт переговоры о трансфере защитника «Сассуоло»

сегодня, 11:56

«Интер» продолжает работу над переходом защитника «Сассуоло» Тарика Мухаремовича. Руководство «черно-зеленых» оценивает трансферную стоимость 23-летнего футболиста в 25 млн евро.

Высокая цена обусловлена условиями предыдущего соглашения с «Ювентусом», согласно которым туринский клуб имеет право на 50% суммы от последующей продажи игрока.

В связи с этим «Интер» рассматривает возможность оптимизации сделки путем включения в нее одного из своих молодых футболистов для снижения денежной части выплаты.

Сам Мухаремович заинтересован в переходе в миланский клуб и не рассматривает вариант с возвращением в «Ювентус».

AleS
сегодня в 12:25
Уходят Ачерби, Де Врий, Дармиан. Не понятно выкупят ли Аканджи. Поэтому этот защитник пригодится, проводит неплохой сезон он.
shur
сегодня в 12:03
....ну если Муха(ре)мор (вич) согласен,другое дело.....!
