«Локомотив» не хочет терять Карпукаса и Воробьёва

Член совета директоров «Локомотива» рассказал о будущем полузащитника и форварда .

Мы еще не отпускаем Карпукаса и Воробьева. Работаем над продлением их контрактов. То, что они высказываются о продлении соглашения, это нормально, у них есть мнение. Наступает момент, когда надо говорить о новом контракте, все хотят лучших условий. Артем раскрылся после ухода Баринова, он стал свободнее действовать на поле, сам принимает лучшее решение. Воробьев и Карпукас нужны «Локомотиву».