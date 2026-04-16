«Локомотив» не хочет терять Карпукаса и Воробьёва

сегодня, 12:31

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов рассказал о будущем полузащитника Артёма Карпукаса и форварда Дмитрия Воробьёва.

Мы еще не отпускаем Карпукаса и Воробьева. Работаем над продлением их контрактов. То, что они высказываются о продлении соглашения, это нормально, у них есть мнение. Наступает момент, когда надо говорить о новом контракте, все хотят лучших условий. Артем раскрылся после ухода Баринова, он стал свободнее действовать на поле, сам принимает лучшее решение. Воробьев и Карпукас нужны «Локомотиву».

particular
сегодня в 12:54
Золотое время для агентов указанных дарований, - они теперь будут руки Локо выворачивать, разрисовывая таланты подопечных и цифры на уровне Гнабри...
Capral
сегодня в 12:54, ред.
Ну, как он "раскрылся", видно по результатам Локомотива... Баринова в Локо трудно заменить. Это в ЦСКА он лишний, но в Локомотиве, его еще долго будут вспоминать. А Воробей вообще бесценный в атаке команды, a его возможный уход разрушит игровую схему Батрак-Воробей.....................................
112910415
сегодня в 12:49
про Воробьёва вообще все интересуются !... )
shur
сегодня в 12:37
....есть всё таки польза от ухода Барина,однако!
