Сёмин выделил фаворита Лиги чемпионов

сегодня, 12:54

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о том, какой клуб он считает фаворитом Лиги чемпионов.

В феврале я говорил, что лучше всех физически будет выглядеть «ПСЖ», потому что чемпионат Франции они обязательно выиграют, не прикладывая максимальных усилий. Энрике давал приблизительно одинаковое количество матчей всем своим 20 игрокам, они не имели такого напряжения, как команды АПЛ и Ла Лиги. Энрике это делал специально, чтобы команда была на самом высоком уровне именно к маю. Сегодня это видим. «Арсенал» силён, но это другой «Арсенал». На мой взгляд, «ПСЖ» — главный фаворит Лиги чемпионов.

CCCP1922
сегодня в 13:41
Если мне не изменяет память, то главный европейский футбольный клубный турнир, после изменения названия и формата, два сезона подряд никто (кроме Реала Мадрид) не выигрывал. Поскольку Королевский Клуб выбыл из борьбы, у ПСЖ появились реальные шансы взять Ушастого во второй раз подряд. А почему бы и нет? Семин прав — парижский клуб провёл большую часть сезона в энергосберегающем режиме, широко используя ротацию состава. Луис Энрике не ставил задачи игрокам побить все статистические рекорды. Их общая цель — трофеи. Убежден, это им по силам...
Capral
сегодня в 13:14
Удивительно, что Сёмин не разложил по полочкам игру ПСЖ, а только сослался на количество свободного времени. Это необъективно и некрасиво, потому что ПСЖ, в настоящий момент- силён именно тренерской работой. Хорошо хоть, он Баварию не назвал в числе фаворитов. А что касается пары Атлетико-Арсенал, то здесь не всё очевидно, но Симеоне мне нравится больше, чем Артета, он более прагматичен и лучше читает соперника, и его футбол. Хотя и это, тоже, еще не гарантия победы.
Bad Listener
сегодня в 13:03, ред.
По вчерашнему матчу и не скажешь что Арсенал силён, при определённой доле везения Атлетико такой Арсенал запросто может пройти. В отличии от Спортинга футболисты Атлетико умеютзабивать голы. Так что да, ПСЖ, интрига скорее кто будет в финале против них. А так Арсенал если то может уйти как Интер с 5 в графе пропущенные, вряд ли им удастся долго сушить игру против атаки ПСЖ.
Гость
