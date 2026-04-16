Заграница: травмы и болезни — Англия. Премьер-Лига 2025/2026

«Ливерпуль» подтвердил разрыв ахиллова сухожилия у Уго Экитике

сегодня, 13:54

Нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике выбыл из строя на длительный срок. Пресс-служба мерсисайдского клуба подтвердила, что по результатам медицинского обследования у французского футболиста диагностирован разрыв ахиллова сухожилия

Повреждение было получено в первом тайме ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен» (0:2). Форвард был вынужден покинуть поле на 31-й минуте встречи.

В официальном заявлении клуба сообщается, что Экитике пропустит все оставшиеся матчи текущего сезона и не сможет принять участие в чемпионате мира 2026 года в составе сборной Франции.

Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 16:17
жаль парня. так старался....жаль, что ЧМ пропустит...
Здоровья!
Nenash
Nenash
сегодня в 15:54
Баскетбольная травма.. ☹️
shur
shur
сегодня в 14:21
...легче игроку от этого не стало,аминь!!!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:55
Пожелаю Уго скорейшего выздоровления.
Гость
