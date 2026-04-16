«Ливерпуль» подтвердил разрыв ахиллова сухожилия у Уго Экитике

сегодня, 13:54

Нападающий «Ливерпуля» выбыл из строя на длительный срок. Пресс-служба мерсисайдского клуба подтвердила, что по результатам медицинского обследования у французского футболиста диагностирован разрыв ахиллова сухожилия

Повреждение было получено в первом тайме ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен» (0:2). Форвард был вынужден покинуть поле на 31-й минуте встречи.

В официальном заявлении клуба сообщается, что Экитике пропустит все оставшиеся матчи текущего сезона и не сможет принять участие в чемпионате мира 2026 года в составе сборной Франции.