Сёмин выделил две причины провала ЦСКА во второй части сезона

сегодня, 14:18

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин оценил работу главного тренера ЦСКА Фабио Челестини.

Один из моментов нестабильности ЦСКА — тренер. Челестини в интересах общего дела должен находить общее направление с такими игроками, как Мойзес. Ведь Мойзес — большая фигура для ЦСКА. Эти взаимоотношения повлияли на всё остальное.

Ещё один момент, что Челестини никогда не имел такого перерыва, а в этот перерыв надо работать и подготовить команду к финальной стадии. Это у него не получилось. Однако ЦСКА за счёт хороших игроков ещё устроит борьбу вплоть до чемпионского звания.

Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 15:55
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:54
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 15:53
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 15:52
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:52
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:51
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 15:50
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:49
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 15:48
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:47, ред.
...в том то и дело,состав очень интересный ,так уж заведено армейцы с нами внегласно побратимы,по крайней мере у нас во дворе на Вернадского раньше, Я всегда слежу за ними внимательно....!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 15:34
Причина провала -самодеятельность.НЕ более.Финансы есть,класс игроков высок. Оборзели.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 14:29
Удивительно, но именно это, он и не отметил.))) А ведь это- одна из главных причин неудачи ЦСКА. Насчет Мойзеса он прав. Наказывать игрока, одного из самых ответственных в команде- неправильно. Если у парня проблемы с психологией, то его надо лечить, а не наказывать. Что касается перерыва, то в это я не верю, потому что он должен был знать, что в российском, как раньше и в советском футболе, весна- большая проверка на прочность... А вот, то, что он начал менять игру, переводя оборонительный футбол в наступательный, вероятно- это ошибка. Незачем было ломать контр атакующий футбол, который приносил команде результат. В чемпионство ЦСКА я не верю, но побороться за тройку возможно... Состав у армейцев интересный. Удачи им!!!
shur
shur
сегодня в 14:20, ред.
...Зачем ЦСКА - Баринов....???!!! ПРИЧИНА № 1...!!!
...Раз что на переподготовку попал старче, святое дело Родину защищать, хотя какой щас из Барина боец...???!!!
Гость
