Сёмин выделил две причины провала ЦСКА во второй части сезона

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин оценил работу главного тренера ЦСКА Фабио Челестини.
Один из моментов нестабильности ЦСКА — тренер. Челестини в интересах общего дела должен находить общее направление с такими игроками, как Мойзес. Ведь Мойзес — большая фигура для ЦСКА. Эти взаимоотношения повлияли на всё остальное.
Ещё один момент, что Челестини никогда не имел такого перерыва, а в этот перерыв надо работать и подготовить команду к финальной стадии. Это у него не получилось. Однако ЦСКА за счёт хороших игроков ещё устроит борьбу вплоть до чемпионского звания.