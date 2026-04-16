Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2025/2026

Жорже Жезуш сообщил о проблемах со здоровьем у Криштиану Роналду

сегодня, 14:49
Аль-НасрЛоготип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)1 : 0Логотип футбольный клуб Аль-Иттифак (Даммам)Аль-ИттифакМатч завершен

Главный тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш рассказал о проблемах со здоровьем, с которыми столкнулся Криштиану Роналду в матче 29-го тура против «Аль-Иттифака» (1:0). Несмотря на плохое самочувствие, 41-летний португалец провел на поле почти всю встречу.

Во время перерыва футболист пожаловался на боли в области живота. Несмотря на это, он выразил твердое намерение остаться на поле. Однако по возвращении в раздевалку после матча его вырвало.

Capral
сегодня в 15:21
Нехорошие симптомы. Не дай БОГ конечно, но обратиться к врачу надо срочно.
Рону- скорейшего ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ!!!!!!!
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 15:05
Что, снова "Месси! Месси!"скандировали?
Гость
