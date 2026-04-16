Футболисты «Реала» выступили против увольнения Арбелоа

Альваро Арбелоа может быть уволен с должности главного тренера «Реала».
Футболисты мадридского клуба поддерживают наставника и выступают против его увольнения. Ключевые игроки ценя его связь с командой. Он выстроит прочные отношения с коллективом.
Это они сейчас такие сплочённые, но придёт время когда эти же игроки будут рассказывать какой Арбелоа был бесхарактерный и безидейный, и ничего нового на тренировках не показывал, как это было с Анчелотти. Папа Карло жалел своих ребят, не перегружал, давал свободу на поле, а ребята потом в этом же его и обвинили, выставив это как слабость.
