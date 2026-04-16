RFEF внедрит нательные камеры для судей в финале Кубка Испании

сегодня, 15:38
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад18.04.2026 в 22:00 Не начался

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) внедряет уникальную технологию в трансляцию финального матча Кубка Испании между «Атлетико» и «Реал Сосьедад». 18 апреля в Севилье зрители впервые увидят игру с помощью камеры, закрепленной на арбитре.

Инновация позволит болельщикам не только получить эксклюзивный ракурс из центра событий, но и слышать все переговоры рефери с игроками и тренерами.

После финала технологию планируют протестировать в ключевых матчах Ла Лиги, включая класико «Барселона» — «Реал», а также игры с участием «Атлетико», «Бетиса» и «Валенсии».

Перевод с rfef.es Фото: Сайт bbc
Drosmo
сегодня в 15:52
Посмотреть некоторые моменты на поле от первого лица, - это довольно интересно.
