Экс-вратарь «Арсенала» и сборной Австрии Маннингер погиб в автокатастрофе

Бывший вратарь сборной Австрии Алекс Маннингер скончался на 49-м году жизни в результате автокатастрофы. По сообщениям австрийских СМИ, инцидент произошёл утром в четверг в районе железнодорожной линии Зальцбурга — автомобиль Маннингера столкнулся с местным поездом на неохраняемом переезде.
Маннингер провёл пять сезонов в лондонском «Арсенале», где сыграл 63 матча и стал чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии в 1998 году.
Позднее он выступал за итальянский «Ювентус», с которым выиграл чемпионат Серии А в сезоне 2011/12, а завершил карьеру в 2017 году после короткого периода в английском «Ливерпуле».
На счету Маннингера 33 матча за сборную Австрии. Он входил в заявку национальной команды на чемпионат Европы 2008 года в качестве второго вратаря.