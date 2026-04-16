Экс-вратарь «Арсенала» и сборной Австрии Маннингер погиб в автокатастрофе

Бывший вратарь сборной Австрии скончался на 49-м году жизни в результате автокатастрофы. По сообщениям австрийских СМИ , инцидент произошёл утром в четверг в районе железнодорожной линии Зальцбурга — автомобиль Маннингера столкнулся с местным поездом на неохраняемом переезде.

Маннингер провёл пять сезонов в лондонском «Арсенале», где сыграл 63 матча и стал чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии в 1998 году.

Позднее он выступал за итальянский «Ювентус», с которым выиграл чемпионат Серии А в сезоне 2011/12, а завершил карьеру в 2017 году после короткого периода в английском «Ливерпуле».

На счету Маннингера 33 матча за сборную Австрии. Он входил в заявку национальной команды на чемпионат Европы 2008 года в качестве второго вратаря.