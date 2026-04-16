Буффон призвал итальянский футбол объединиться после провала в отборе на ЧМ

1776350866

сегодня, 17:47

Легендарный вратарь «Ювентуса» и бывший менеджер сборной Италии заявил, что итальянский футбол должен сплотиться после неудачи национальной команды в отборе на чемпионат мира.

Сборная Италии этим летом пропустит третий подряд мундиаль, уступив ранее Боснии и Герцеговине в стыковых матчах. Буффон подал в отставку с поста менеджера сборной после поражения и на презентации своей автобиографии высказался о том, как итальянскому футболу стоит двигаться дальше.

«В 2006 году ситуация была катастрофической — история с Кальчополи, — но тогда Марчелло Липпи нас защитил, и мы были одной семьёй, — сказал Буффон. — Поражение от Боснии — тяжёлый момент, но это шанс начать заново, строить всё с нуля, без лёгких путей. Мы, итальянцы, умеем сплачиваться именно в трудные времена».