Буффон призвал итальянский футбол объединиться после провала в отборе на ЧМ

сегодня, 17:47

Легендарный вратарь «Ювентуса» и бывший менеджер сборной Италии Джанлуиджи Буффон заявил, что итальянский футбол должен сплотиться после неудачи национальной команды в отборе на чемпионат мира.

Сборная Италии этим летом пропустит третий подряд мундиаль, уступив ранее Боснии и Герцеговине в стыковых матчах. Буффон подал в отставку с поста менеджера сборной после поражения и на презентации своей автобиографии высказался о том, как итальянскому футболу стоит двигаться дальше.

«В 2006 году ситуация была катастрофической — история с Кальчополи, — но тогда Марчелло Липпи нас защитил, и мы были одной семьёй, — сказал Буффон. — Поражение от Боснии — тяжёлый момент, но это шанс начать заново, строить всё с нуля, без лёгких путей. Мы, итальянцы, умеем сплачиваться именно в трудные времена».

lazzioll
сегодня в 19:46, ред.
там давно надо искоренять еще со времен Берлускони. посмотрите кто там на стадионах за стеклом когда играет любой клуб - сплошная мафия, только называют себя советниками. молодых хозяев клубов - единицы. а так Берлускони, Лотито, Де Лаурентис + в судейском комитете + вообще в федерации. там коррупция ни РФ ни США ни ГОндурасу не снилось
Водолей Сергеев
сегодня в 19:42
При Мелони, не при Берлускони - при дальше при Мелони (буффонада)
пират Елизаветы
сегодня в 19:40
удар Зидана в грудь Матерацци был настолько сильным, что вышиб Италию с Чемпионатов Мира на 20 лет.
все станет по своим местам, если Матерацци ударит Зидана.
CCCP1922
сегодня в 18:53
А Буффон предприимчивый человек... Всё успел — и о проблемах итальянского футбола поговорить, и презентовать собственную автобиографию. Только, если говорить о необходимости сплотиться, не Джанлуиджи должен рассуждать на эту тему. Я прекрасно помню, когда Гаттузо "экспериментировал" с главной командой Италии 🇮🇹, Буффон публично обменивался любезностями с Тотти, со скрытой иронией рассуждал о перспективах Дженнаро. Кстати, что за должность он занимал? МЕНЕДЖЕР СБОРНОЙ ИТАЛИИ — звучит гордо, но ни о чём не говорит... Пусть Буффон тоже отчитается о своей работе...
shur
сегодня в 18:14
...всё у вас получится, макароны "Макфа".....!!!
hfp46aven777
сегодня в 17:57
Тут одной сплоченностью боюсь не обойдется.... нужно рубить под корень...время до следующего ЧМ есть...
