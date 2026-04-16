Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыСША. МЛС 2026

Месси приобрёл клуб из пятой испанской лиги

сегодня, 19:24

Аргентинская суперзвезда Лионель Месси стал полным владельцем каталонского клуба «Корнелья», выступающего в пятом дивизионе Испании.

Коллектив играет в пригороде Барселоны, города, где аргентинец много лет защищал цвета местного суперклуба.

Сейчас 38-летний Месси выступает в США за «Интер Майами».

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 20:01, ред.
Теперь это этот скромный клуб из низшего испанского дивизиона, о котором мало кто знал, станет известным всему миру.) И вполне возможно, что уже в скором времени "Корнелья" начнёт продвигаться вверх в более высшие дивизионы,
а через несколько лет может появиться и в Ла Лиге.
Понятно, что статус Месси как одного из самых титулованных футболистов мира может привлечь дополнительные инвестиции в клуб, включая спонсорские контракты и партнёрства. Начнётся усиление тренерского штаба. И вполне вероятно, что Месси и его команда будут работать и над привлечением в клуб более квалифицированных игроков.
Одним словом, "Клуб Месси" и этим всё сказано.)
Вещий
Вещий
сегодня в 19:58
Корнелья выступает в пятом дивизионе, а не в третьем..... Самым большим достижением за всю историю коллектива стала минимальная победа над «Атлетико Мадрид» (1:0) в домашнем матче 1/32 финала Кубка Короля, состоявшемся 6 января 2021 года....

Пи.Си. Как купить акции??!!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 19:55
Правильное решение,деньги должны работать !
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 19:35
в 2021 году Барселона в 1/16 кубка Испании обыграла Карнелью только в добавленное время )
shur
shur ответ Ruslik1982 (раскрыть)
сегодня в 19:34
...хорошая мысль,Бро!!!
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 19:32
за этот свой клуб можно будет еще до 50 лет забивать и побить все возможные рекорды
shur
shur
сегодня в 19:31, ред.
...перед нами - будущий чемпион Испании (возможно,но это не точно,когда нибудь)....!!!
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 19:24
Деньги надо куда-то вкладывать!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 