Накамура присоединится к тренерскому штабу сборной Японии на ЧМ-2026

сегодня, 20:47

Бывший мастер штрафных ударов «Селтика» войдёт в тренерский штаб сборной Японии на чемпионате мира, объявил Японский футбольный союз.

Известный своими стандартами полузащитник, забивший легендарный гол в ворота «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов в 2006 году, будет помогать главному тренеру Хадзиме Мориясу. Япония попала в группу F с Нидерландами, Тунисом и Швецией.

«Я долго размышлял о том влиянии, которое могу оказать на таком важном этапе перед мундиалем, — сказал 47-летний Накамура. — Но после страстного и вдохновляющего сообщения от Мориясу принял решение согласиться».