Накамура присоединится к тренерскому штабу сборной Японии на ЧМ-2026

Бывший мастер штрафных ударов «Селтика» Сунсуке Накамура войдёт в тренерский штаб сборной Японии на чемпионате мира, объявил Японский футбольный союз.
Известный своими стандартами полузащитник, забивший легендарный гол в ворота «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов в 2006 году, будет помогать главному тренеру Хадзиме Мориясу. Япония попала в группу F с Нидерландами, Тунисом и Швецией.
«Я долго размышлял о том влиянии, которое могу оказать на таком важном этапе перед мундиалем, — сказал 47-летний Накамура. — Но после страстного и вдохновляющего сообщения от Мориясу принял решение согласиться».
Накамура провёл 98 матчей за Японию (24 гола) и участвовал в ЧМ-2006 и ЧМ-2010. В 2005 году он перешёл в «Селтик» из итальянской «Реджины» и за четыре сезона в Глазго выиграл три титула чемпиона Шотландии. Накамура завершил карьеру в 2022 году и стал помощником тренера в клубе «Йокогама».