«Фрайбург» вышел в полуфинал Лиги Европы

вчера, 21:37
СельтаЛоготип футбольный клуб Сельта (Виго)1 : 3Логотип футбольный клуб ФрайбургФрайбургМатч завершен

Немецкий «Фрайбург» стал первым полуфиналистом Лиги Европы, обыграв в ответном матче 1/4 финала «Сельту» 3:1.

Игор Матанович вывел «Фрайбург» вперед на 33-й минуте, затем дубль сделал Юито Сузуки (39, 50). Виллот Сведберг отыграл один гол на 90+1-й минуте.

Представитель Бундеслиги выиграл по сумме двух игр со счетом 6:1.

CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:45
Фрайбург немного удивил... А Кубок не возьмёт.
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:08
......... Да были люди в наше время!
Строка от классика внезапно в голове!
А ведь бывалые частенько вспоминают,
Его Величество на поле и в игре!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:01
полный разгром испанского клуба.
Сельта слишком открытый футбол играет.
Вещий
Вещий
вчера в 22:16
Совсем нежданно так Сельта провалилась в двух матчах.
lazzioll
lazzioll
вчера в 21:53
с таким счетом первый выиграть - то не мудрено. хотя кэф приличный был на них
Гость
