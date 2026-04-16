Макманаман и Джеррард уверены, что «Реал» уволит Арбелоа после вылета из ЛЧ

вчера, 23:01

Бывший полузащитник «Реала» прогнозирует уход с поста главного тренера команды по итогам сезона после поражения от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«История прошлых сезонов всегда указывала на смену тренера [в случае неудачи в ЛЧ ]. Мне жаль Арбелоа, потому что его игровой план был отличным», — отметил Макманаман.

Легенда «Ливерпуля» на TNT Sports поддержал коллегу: «Жаль Арбелоа и многих игроков „Реала“. Они были гораздо лучше, чем на прошлой неделе, превосходили соперника по всем участкам поля. Защищались командой, атаковали лучше. Арбелоа, вероятно, потеряет работу, но по игре против „Баварии“ он этого не заслужил».