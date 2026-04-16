Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЛига чемпионов 2025/2026

Макманаман и Джеррард уверены, что «Реал» уволит Арбелоа после вылета из ЛЧ

вчера, 23:01

Бывший полузащитник «Реала» Стив Макманаман прогнозирует уход Альваро Арбелоа с поста главного тренера команды по итогам сезона после поражения от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«История прошлых сезонов всегда указывала на смену тренера [в случае неудачи в ЛЧ]. Мне жаль Арбелоа, потому что его игровой план был отличным», — отметил Макманаман.

Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард на TNT Sports поддержал коллегу: «Жаль Арбелоа и многих игроков „Реала“. Они были гораздо лучше, чем на прошлой неделе, превосходили соперника по всем участкам поля. Защищались командой, атаковали лучше. Арбелоа, вероятно, потеряет работу, но по игре против „Баварии“ он этого не заслужил».

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
пират Елизаветы
сегодня в 00:24
у футболистов Реала слишком много власти в клубе.
уже привыкли.
и даже Моуриньо не отдадут они этой власти.
Capral
вчера в 23:40
Станковича надо брать в Реал, срочно. Он, точно подымет Реал!!!
Варвар7
вчера в 23:39
Увольнение Арбелоа пргнозируют многие...)
DXTK
вчера в 23:24, ред.
Тут даже не вылет из ЛЧ от Баварии будет фактором, а то что Реал второй сезон подряд остался без трофеев. из кубка вылетели от Альбасете, в чемпионате Барса вряд ли отдаст первое место ......

И в этом виноваты не тренеры, ведь в прошлом сезоне в подобной ситуации был Анчелотти, Алонсо/Арбелоа продолжили.....ну а главным фактором таких достижений является Мбаппе.........он якорь для все тренеров....... в плейофф ЛЧ он не тащит......что было в ПСЖ что сейчас в Реале............

PS Им нужен Моуриньо......... Жозе возвращался в Челси перезапустил команду на новые победы........что-то подобное может быть в Реале............
shur
вчера в 23:16
....прописные истины гутарит, однако Пересу важнее достижения, чем происходящее !!!
....Под властью денег мы покорны!
Они и тут и там без них провал!
А что такое эти деньги?!
Конечно же успех по всем фронтам!!!
VeniaminS
вчера в 23:15
Дальше будет видно !!!
25процентный клоун
вчера в 23:10
Да, Реал был командой в отличие от Баварии, где только издали лупили по Луневу
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 