«Ноттингем Форест» прошёл «Порту» в 1/4 финала Лиги Европы

«Ноттингем Форест» вышел в полуфинал Лиги Европы, добившись домашней победы 1:0 над «Порту» после ничейного матча в гостях (1:1).
Решающий гол забил Морган Гиббс-Уайт на 12-й минуте. «Порту» с 8-й минуты играл в меньшинстве после удаления Яна Беднарека.
В полуфинале «Форест» сыграет с «Астон Виллой».
Форест приятно увидеть в полуфинале......все же именитая команда как никак двукратный чемпион КЕЧ в прошлом......и для них подобного достижения и не было со времен......Клафа..........
PS В прошлом году победителем ЛЕ стал Тоттенхэм......... в этом году этот турнир может выиграть опять английская команда.......
PS В ЛЕ английские команды играют лучше чем в ЛЧ...........
