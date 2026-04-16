«Ноттингем Форест» прошёл «Порту» в 1/4 финала Лиги Европы

вчера, 23:58

«Ноттингем Форест» вышел в полуфинал Лиги Европы, добившись домашней победы 1:0 над «Порту» после ничейного матча в гостях (1:1).

Решающий гол забил Морган Гиббс-Уайт на 12-й минуте. «Порту» с 8-й минуты играл в меньшинстве после удаления Яна Беднарека.

В полуфинале «Форест» сыграет с «Астон Виллой».