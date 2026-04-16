«Ноттингем Форест» прошёл «Порту» в 1/4 финала Лиги Европы

вчера, 23:58
Ноттингем ФорестЛоготип футбольный клуб Ноттингем Форест1 : 0Логотип футбольный клуб ПортуПортуМатч завершен

«Ноттингем Форест» вышел в полуфинал Лиги Европы, добившись домашней победы 1:0 над «Порту» после ничейного матча в гостях (1:1).

Решающий гол забил Морган Гиббс-Уайт на 12-й минуте. «Порту» с 8-й минуты играл в меньшинстве после удаления Яна Беднарека.

В полуфинале «Форест» сыграет с «Астон Виллой».

Источник: soccer.ru
DXTK
DXTK ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 00:20, ред.
Чем слабее??? тем что команды из ЛЧ не играют.....так Астон Вилла прошлогодний четверть финалист ЛЧ........... а Эмери любитель данного кубка.......

Форест приятно увидеть в полуфинале......все же именитая команда как никак двукратный чемпион КЕЧ в прошлом......и для них подобного достижения и не было со времен......Клафа..........

PS В прошлом году победителем ЛЕ стал Тоттенхэм......... в этом году этот турнир может выиграть опять английская команда.......
Grizly88
сегодня в 00:11
Шас Лига Европы по слабее
Capral
сегодня в 00:03
Англичане, которые в АПЛ в двух очках от вылета проходят Порто. Ну и стоит констатировать, что в ЛЕ, последние две итальянские команды покинули лигу. Ужас........................
DXTK
сегодня в 00:01
Хорошее достижение........ для Форест жаль что дальше Эмери и АВ.........

PS В ЛЕ английские команды играют лучше чем в ЛЧ...........
