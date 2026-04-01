«Брага» вышла в полуфинал Лиги Европы, одержав волевую победу над «Бетисом»

сегодня, 00:01

Португальская «Брага» обыграла в гостях испанский «Бетис» 4:2 в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

Первые два гола записали на свой счёт игроки домашней команды — отличились Антони и Эз Абде. Гости сумели отыграть один мяч в первом тайме усилиями Пау Дельгадо. Во втором тайме португальцы сравняли счёт и вышли вперёд: голы на счету Витора Карвалью, Рикарду Орты и Горби.

По сумме двух встреч «Брага» победила 5:3. В полуфинале команде сыграет против «Фрайбурга».