«Брага» вышла в полуфинал Лиги Европы, одержав волевую победу над «Бетисом»

Португальская «Брага» обыграла в гостях испанский «Бетис» 4:2 в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.
Первые два гола записали на свой счёт игроки домашней команды — отличились Антони и Эз Абде. Гости сумели отыграть один мяч в первом тайме усилиями Пау Дельгадо. Во втором тайме португальцы сравняли счёт и вышли вперёд: голы на счету Витора Карвалью, Рикарду Орты и Горби.
По сумме двух встреч «Брага» победила 5:3. В полуфинале команде сыграет против «Фрайбурга».
Браге хочется наверное пожелать победы вообще в какой-либо турнире. команда очень долгое время считай первая в Португалии после тройки известной. один раз в истории дошла до финала ЛЕ у упоролось там в Порту)) как так можно.
А Фрайбург наверное никогда не был в еврокубках. потому играть он будет не на жизнь.
