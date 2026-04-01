«Брага» вышла в полуфинал Лиги Европы, одержав волевую победу над «Бетисом»

сегодня, 00:01
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)2 : 4Логотип футбольный клуб БрагаБрагаМатч завершен

Португальская «Брага» обыграла в гостях испанский «Бетис» 4:2 в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

Первые два гола записали на свой счёт игроки домашней команды — отличились Антони и Эз Абде. Гости сумели отыграть один мяч в первом тайме усилиями Пау Дельгадо. Во втором тайме португальцы сравняли счёт и вышли вперёд: голы на счету Витора Карвалью, Рикарду Орты и Горби.

По сумме двух встреч «Брага» победила 5:3. В полуфинале команде сыграет против «Фрайбурга».

lazzioll
сегодня в 00:19
И Брага и Фрайбург норм. хорошая пара.
Браге хочется наверное пожелать победы вообще в какой-либо турнире. команда очень долгое время считай первая в Португалии после тройки известной. один раз в истории дошла до финала ЛЕ у упоролось там в Порту)) как так можно.

А Фрайбург наверное никогда не был в еврокубках. потому играть он будет не на жизнь.
Гость
