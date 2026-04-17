Камавинга извинился перед «Реалом»

Вингер мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга в соцсетях принёс извинения.
Я беру на себя ответственность за свою часть вины. Хочу извиниться перед своей командой и всеми мадридцами. Спасибо за вашу поддержку.
В ответном матче 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов с «Баварией» футболист на 86-й минуте получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.
Вот такие извинения Камавинги - это извинения не мужчины, а малолтнего ребенка, который извиняется не потому что осознает свою вину, а чтобы мама с папой не наругали.
