Лига чемпионов 2025/2026

Камавинга извинился перед «Реалом»

сегодня, 09:42
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)4 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Вингер мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга в соцсетях принёс извинения.

Я беру на себя ответственность за свою часть вины. Хочу извиниться перед своей командой и всеми мадридцами. Спасибо за вашу поддержку.

В ответном матче 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов с «Баварией» футболист на 86-й минуте получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

Камавинга Эдуардо
Фото: Соцсети Эдуардо Камавинга
Буффон призвал итальянский футбол объединиться после провала в отборе на ЧМ
Вчера, 17:47
«Это преувеличение». Куман — о словах Лапорты про судейство
Вчера, 15:36
Луис Диас: «Гол в ворота „Реала“ — один из самых важных в моей карьере»
Вчера, 10:58
Нойер высказался о своей ошибке в матче с «Реалом»
Вчера, 10:07
Станишич сообщил об оскорблениях со стороны Антонио Рюдигера
Вчера, 09:13
Киммих — об игре с «Реалом»: «Не лучший наш матч, но победа есть победа»
Вчера, 00:18
112910415
112910415
сегодня в 12:37
всем легче стало )
Vilar
Vilar
сегодня в 11:27, ред.
Действия Камавинга напоминают действия Талаева, только он не успел запулить мяч на трибуны, одумался и ч/з 1,5 сек. бросил мяч, вроде он горячий, но судья не дремал, наказал. Хотя, тут вопрос, почему удаление, так сильно повлияло на мастерство игроков Реала, они опустили руки и ноги и перестали играть, показывая, что они в девятером в поле, уже не миллионеры-футболисты из Реала, а безвольная ватага дворовых пацанов-футболистов, а мастерство Баварии резко возросло, и за 8 минут они забили два (!) гола. А стрелочником оказывается Альваро Арбелоа.
Comentarios
сегодня в 11:06
Поздно пить боржоми
Drosmo
Drosmo
сегодня в 10:29, ред.
Какой смысл в этих извинениях? Я понимаю когда футболист извиняется за то, что где-то не доработал, или извинился за удаление, когда игрок пытался спасти команду от гола, или где-то ошибся технически, промахнувшись по воротам или обрезавшись в передаче. Но какой смысл извинятся за вполне осознанное, намеренное действие, ещё и действие в котором не было абсолютно никакой необходимости.

Вот такие извинения Камавинги - это извинения не мужчины, а малолтнего ребенка, который извиняется не потому что осознает свою вину, а чтобы мама с папой не наругали.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 10:20
Кому сейчас нужны эти его извинения?
quf5z6xfzqzn
quf5z6xfzqzn
сегодня в 10:05
Так деньгами надо бы компенсировать.
fdgr268kmjsh
fdgr268kmjsh
сегодня в 09:57
Хочу извиниться перед моей командой и всеми мадридиста. Но это повторится, ведь я безголовый.... Спасибо за вашу поддержку. Да здравствует «Мадрид», всегда», – написал Камавинга.
gcxrr585axfn
gcxrr585axfn
сегодня в 09:56
Теперь от его извинений толку,наказать надо
Вещий
Вещий
сегодня в 09:53, ред.
Все таки прекрасно, что есть такие судьи, которые не боятся, несмотря на последующее давление и прочее, принимать такие смелые и правильные решения.
Теперь он точно не будет хватать мяч, когда не нужно, и многие другие тоже, видя это. Было бы прекрасно, чтобы судьи поголовно наказывали симулянтов.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 09:45, ред.
Ответственность это когда так не делаешь, а это чувство вины которое он теперь пытается спихнуть на других чтобы за их счёт с ним справиться. От извинений никому не горячо не холодно, зато самому легче. Так что это наоборот ещё и перекладывание на других ответственности за свое чувство вины. Извинения вообще слова на ветер, если сделал всё что мог значит извиняться незачто, если не сделал значит муки совести естественное последствие через которое надо пройти самому чтобы повзрослеть. Иначе так и будет чудить.
